Нова система для пересування вночі: з 2026 року у Києві діятимуть цифрові перепустки
Київ • УНН
З наступного року в Києві пересування під час комендантської години стане можливим за спецперепустками. Для цього буде створена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками.
Для втілення рішенні у життя, має бути створена і впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками.
Передає УНН із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Деталі
У столиці України планують цифрові перепустки для пересування пересуватися містом під час комендантської години. Відповідне рішення про запровадження цифрових перепусток ухвалили на Раді оборони міста Києва. Але для реалізації необхідно також провести певну роботу:
- спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок їх використання;
- звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в Київській області.
Ключовий момент:
Планується створити інформаційно-комунікаційну систему управління у якій буде фіксуватися проїзд транспортних засобів за цифровими перепустками.
Нагадаємо
Ще у березні 2025 року повідомлялось, що КМВА планує оновити систему перепусток для руху в комендантську годину, додавши цифрові інструменти верифікації.