Новая система для передвижения ночью: с 2026 года в Киеве будут действовать цифровые пропуска
Киев • УНН
Со следующего года в Киеве передвижение во время комендантского часа станет возможным по спецпропускам. Для этого будет создана информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками.
Для воплощения решения в жизнь должна быть создана и внедрена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками.
Передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Детали
В столице Украины планируют цифровые пропуска для передвижения по городу во время комендантского часа. Соответствующее решение о введении цифровых пропусков приняли на Совете обороны города Киева. Но для реализации необходимо также провести определенную работу:
- совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;
- обратиться в областную администрацию с предложением ввести цифровые пропуска и в Киевской области.
Ключевой момент:
Планируется создать информационно-коммуникационную систему управления, в которой будет фиксироваться проезд транспортных средств по цифровым пропускам.
Напомним
Еще в марте 2025 года сообщалось, что КГВА планирует обновить систему пропусков для движения в комендантский час, добавив цифровые инструменты верификации.