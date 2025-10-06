Новая система для передвижения ночью: с 2026 года в Киеве будут действовать цифровые пропуска

Для воплощения решения в жизнь должна быть создана и внедрена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками.

Передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Детали

В столице Украины планируют цифровые пропуска для передвижения по городу во время комендантского часа. Соответствующее решение о введении цифровых пропусков приняли на Совете обороны города Киева. Но для реализации необходимо также провести определенную работу:

совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;

обратиться в областную администрацию с предложением ввести цифровые пропуска и в Киевской области.

Ключевой момент:

Планируется создать информационно-коммуникационную систему управления, в которой будет фиксироваться проезд транспортных средств по цифровым пропускам.

Напомним

Еще в марте 2025 года сообщалось, что КГВА планирует обновить систему пропусков для движения в комендантский час, добавив цифровые инструменты верификации.