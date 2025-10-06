Новая система для передвижения ночью: с 2026 года в Киеве будут действовать цифровые пропуска

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 5808 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 15270 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 18574 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 22389 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 47674 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 27639 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35252 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63498 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75756 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90947 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0.7м/с
69%
751мм
Популярные новости
Более 5000 кубинцев воюют на стороне России против Украины - Reuters6 октября, 06:22 • 11540 просмотра
Рубио назвал потенциального преемника Трампа на выборах президента США6 октября, 06:25 • 13234 просмотра
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 22499 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 25996 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13608 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 13780 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 26177 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 47690 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 173460 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 102010 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рафаэль Гросси
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Нидерланды
Германия
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 59734 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 56591 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 132235 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 64575 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 66105 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
НАСАМС
Беспилотный летательный аппарат
МиГ-31

Новая система для передвижения ночью: с 2026 года в Киеве будут действовать цифровые пропуска

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Со следующего года в Киеве передвижение во время комендантского часа станет возможным по спецпропускам. Для этого будет создана информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками.

Новая система для передвижения ночью: с 2026 года в Киеве будут действовать цифровые пропуска

Для воплощения решения в жизнь должна быть создана и внедрена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками.

Передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Детали

В столице Украины планируют цифровые пропуска для передвижения по городу во время комендантского часа. Соответствующее решение о введении цифровых пропусков приняли на Совете обороны города Киева. Но для реализации необходимо также провести определенную работу:

  • совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;
    • обратиться в областную администрацию с предложением ввести цифровые пропуска и в Киевской области.

      Ключевой момент:

      Планируется создать информационно-коммуникационную систему управления, в которой будет фиксироваться проезд транспортных средств по цифровым пропускам.

      Напомним

      Еще в марте 2025 года сообщалось, что КГВА планирует обновить систему пропусков для движения в комендантский час, добавив цифровые инструменты верификации.

      Игорь Тележников

      ОбществоКиев
      Киевская городская государственная администрация
      Вооруженные силы Украины
      Киев