У Києві планують змінити перепустки для руху вночі й переглянути алгоритм видачі

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціює перегляд алгоритму видачі і форми перепусток для руху під час комендантської години. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.

Деталі

Як повідомив начальник КМВА, система, яка існує зараз - вичерпала себе. Нарікання на зловживання надходять як публічно, так і непублічно. Оновлення перепусток шляхом їх щорічної зміни - недостатній спосіб контролю. Як і проведення звірок чи перевірок в ручному режимі.

Я бачу, що варто застосувати цифрові інструменти для усунення зловживань. Такі практики поодинокі, але успішно впроваджені в інших громадах

За словами начальника КМВА, кожну перепустку буде прив’язано до цифрового реєстру. Доступ до нього буде в правоохоронних органів та відповідних військових структур. Посилання на інструмент підтвердження перепустки буде на кожному бланку. Це QR-код, який будуть зчитувати при зупинці транспорту під час комендантської години. Доступ до інструментів верифікації як по Києву, так і по Київській області буде синхронізовано.

Таким чином швидко та без маніпуляцій визначимо: хто, коли, як і для чого отримав перепустку. І покінчимо зі зловживаннями та підробними документами