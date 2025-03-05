В Киеве планируют изменить пропуска для движения ночью и пересмотреть алгоритм выдачи
Киев • УНН
КМВА планирует обновить систему пропусков для движения в комендантский час, добавив цифровые инструменты верификации. Каждый пропуск будет иметь QR-код и будет привязан к единому реестру.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициирует пересмотр алгоритма выдачи и формы пропусков для движения во время комендантского часа. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.
Детали
Как сообщил начальник КГВА, система, которая существует сейчас - исчерпала себя. Жалобы на злоупотребления поступают как публично, так и непублично. Обновление пропусков путем их ежегодной смены - недостаточный способ контроля. Как и проведение сверок или проверок в ручном режиме.
Я вижу, что стоит применить цифровые инструменты для устранения злоупотреблений. Такие практики единичны, но успешно внедрены в других общинах
По словам начальника КГВА, каждый пропуск будет привязан к цифровому реестру. Доступ к нему будет у правоохранительных органов и соответствующих военных структур. Ссылка на инструмент подтверждения пропуска будет на каждом бланке. Это QR-код, который будут считывать при остановке транспорта во время комендантского часа. Доступ к инструментам верификации как по Киеву, так и по Киевской области будет синхронизирован.
Таким образом быстро и без манипуляций определим: кто, когда, как и для чего получил пропуск. И покончим со злоупотреблениями и поддельными документами
Напоминаем
В феврале КГВА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Обнаружены частные автомобили с разрешениями, выданными по квоте КГГА без надлежащих оснований.
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