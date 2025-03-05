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В Киеве планируют изменить пропуска для движения ночью и пересмотреть алгоритм выдачи

Киев • УНН

 • 23153 просмотра

КМВА планирует обновить систему пропусков для движения в комендантский час, добавив цифровые инструменты верификации. Каждый пропуск будет иметь QR-код и будет привязан к единому реестру.

В Киеве планируют изменить пропуска для движения ночью и пересмотреть алгоритм выдачи

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициирует пересмотр алгоритма выдачи и формы пропусков для движения во время комендантского часа. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Детали

Как сообщил начальник КГВА, система, которая существует сейчас - исчерпала себя. Жалобы на злоупотребления поступают как публично, так и непублично. Обновление пропусков путем их ежегодной смены - недостаточный способ контроля. Как и проведение сверок или проверок в ручном режиме.

Я вижу, что стоит применить цифровые инструменты для устранения злоупотреблений. Такие практики единичны, но успешно внедрены в других общинах

- отметил Тимур Ткаченко.

По словам начальника КГВА, каждый пропуск будет привязан к цифровому реестру. Доступ к нему будет у правоохранительных органов и соответствующих военных структур. Ссылка на инструмент подтверждения пропуска будет на каждом бланке. Это QR-код, который будут считывать при остановке транспорта во время комендантского часа. Доступ к инструментам верификации как по Киеву, так и по Киевской области будет синхронизирован.

Таким образом быстро и без манипуляций определим: кто, когда, как и для чего получил пропуск. И покончим со злоупотреблениями и поддельными документами

- подчеркнул Тимур Ткаченко

Напоминаем

В феврале КГВА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Обнаружены частные автомобили с разрешениями, выданными по квоте КГГА без надлежащих оснований.

В столице могут возобновить движение через Южный мост для автомобилей без специальных пропусков17.02.25, 20:41 • 37709 просмотров

Ольга Розгон

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