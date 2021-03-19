Нова процедура зміни голів НАБУ та ДБР: до КСУ надійшло звернення Ради

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КИЇВ. 19 березня. УНН. До Конституційного Суду України надійшло конституційне звернення Верховної Ради України щодо законопроекту про порядок призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.

Цитата

“У п’ятницю, 19 березня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне звернення Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро розслідувань вимогам статей 157 і 158 Конституції України”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Верховна Рада України на засіданні у вівторок ухвалила рішення щодо включення до порядку денного та направлення на висновок Конституційного Суду законопроекту № 5133 щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань.

У Верховній Раді запропонували передбачити необхідність дозволу парламенту на призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.

Доповнення

Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента, про призначення Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

16 вересня минулого року КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.

У Мін’юсті 16 грудня зазначали, що Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро, не зважаючи на втрату чинності окремих положень закону про НАБУ, які КСУ визнав неконституційними.

Також там вказували, що закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ. Тому і запропоновано законопроект, яким достроково припиняються повноваження Ситника і визначається, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.

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