Рада направила до КСУ законопроект про зміну директорів НАБУ та ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок ухвалила рішення щодо включення до порядку денного та направлення на висновок Конституційного Суду законопроекту № 5133 щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримало 267 нардепів, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Для того, щоб мати ефективний механізм протидії і боротьби з корупцією, ми повинні ухвалити законопроект № 5133, який передбачає, що директора НАБУ, так само, як і директора ДБР, буде призначати на посаду і звільняти з посади Президент, але за результатами відкритого конкурсного відбору, що має бути закріплено в Конституції, і друге – за згодою Верховної Ради України”, - заявив представник президента у КСУ, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський, представляючи законопроект в парламенті.
Деталі
Зі слів представника Президента, порядок проведення конкурсного відбору після ухвалення цього законопроекту буде розроблено робочою групою.
Запропонована законодавча ініціатива має на меті внесення змін до Конституції України, а саме до статей 85 та 106.
Зокрема, пропонується доповнити статтю 85 Конституції України новими пунктами 25-1 та 25-2, якими Верховна Рада наділяється такими повноваженнями, як надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України директора НАБУ та надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом директора ДБР.
Також пропонується доповнити статтю 106 Конституції України новими пунктами 11-1 та 11-2, якими Президент наділяється повноваженнями призначати на посаду та звільняти з посади за згодою Верховної Ради директора НАБУ, як і призначати на посаду та звільняти з посади за згодою Верховної Ради директора ДБР.
Контекст
Як повідомлялося, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України визнав неконституційним указ Президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У жовтні минулого року ОАСК постановив прибрати з реєстру інформацію про Ситника як директора НАБУ на підставі рішення КСУ. У відповідь НАБУ подало до Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу на рішення ОАСК. Наразі Шостий апеляційний адміністративний суд переніс на 17 березня засідання щодо розгляду апеляційної скарги НАБУ.
Водночас, є другий аспект питання. Так, 16 вересня минулого року КСУ визнав низку положень закону про НАБУ неконституційними, зокрема, що Президент України має повноваження призначати директора Національного антикорупційного бюро.
У Мін’юсті 16 грудня зазначали, що Артем Ситник залишається директором Національного антикорупційного бюро, не зважаючи на втрату чинності окремих положень закону про НАБУ, які КСУ визнав неконституційними.
Також там вказували, що закриття “дірки” у законодавстві та статусі НАБУ — одна з умов співробітництва з МВФ. Тому і запропоновано законопроект, яким достроково припиняються повноваження Ситника і визначається, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ.