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Рада направила в КСУ законопроект относительно смены директоров НАБУ и ГБР

Рада направила в КСУ законопроект относительно смены директоров НАБУ и ГБР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла решение о включении в повестку дня и направлении на вывод Конституционного Суда законопроекта № 5133 о порядке назначения на должности и уволнения с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. Соответствующее решение поддержали 267 нардепов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Для того, чтобы иметь эффективный механизм противодействия и борьбы с коррупцией, мы должны принять законопроект № 5133, который предусматривает, что директора НАБУ, так же, как и директора ГБР, будет назначать на должность и увольнять с должности Президент, но по результатам открытого конкурсного отбора, что должно быть закреплено в Конституции, и второе - по согласию Верховной Рады Украины", - заявил представитель Президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский, представляя законопроект в парламенте.

Детали

По словам представителя Президента, порядок проведения конкурсного отбора после принятия этого законопроекта будет разработан рабочей группой.

Предложенная законодательная инициатива имеет целью внесение изменений в Конституцию Украины, а именно в статьи 85 и 106.

В частности, предлагается дополнить статью 85 Конституции Украины новыми пунктами 25-1 и 25-2, которым Верховная Рада наделяется такими полномочиями, как предоставление согласия на назначение на должность и увольнение с должности Президентом Украины директора НАБУ и предоставление согласия на назначение на должность и увольнение с должности Президентом директора ГБР.

Также предлагается дополнить статью 106 Конституции Украины новыми пунктами 11-1 и 11-2, которыми Президент наделяется полномочиями назначать на должность и увольнять с должности с согласия Верховной Рады директора НАБУ, как и назначать на должность и увольнять с должности с согласия Верховной Рады директора ГБР.

Контекст

Как сообщалось, 28 августа 2020 года КСУ признал неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикорупцийного бюро.

В октябре прошлого года ОАСК постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как о директоре НАБУ на основании решения КСУ. В ответ НАБУ подало в Шестой апелляционный административный суд апелляционную жалобу на решение ОАСК. Сейчас Шестой апелляционный административный суд перенес на 17 марта заседание по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ.

В то же время, есть второй аспект вопроса. Так, 16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикорупцийного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.

Также там указывали, что закрытие "дыры" в законодательстве и статусе НАБУ - одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложен законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

Украинские Национальные Новости

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