Новая процедура изменения голов НАБУ и ГБР: в КСУ поступило обращение Рады

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины по законопроекту о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Цитата

“В пятницу, 19 марта, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и освобождения от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины”, - говорится в сообщении.

Что было раньше

Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла решение о включении в повестку дня и направление на вывод Конституцийного Суд законопроекта № 5133 о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директора Национального антикорупцийного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

В Верховной Раде предложили предусмотреть необходимость разрешения парламента на назначение и увольнение директоров Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований.

Дополнение

Как сообщалось, 28 августа 2020 года Конституцийний суд Украины признал неконституционным указ Президента о назначении Сытника директором Национального антикорупцийного бюро.

16 сентября прошлого года КСУ признал ряд положений закона о НАБУ неконституционными, в частности, что Президент Украины имеет полномочия назначать директора Национального антикоррупционного бюро.

В Минюсте 16 декабря отмечали, что Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, несмотря на потерю силы отдельных положений закона о НАБУ, которые КСУ признал неконституционными.

Также там указывали, что закрытие “дыры” в законодательстве и статусе НАБУ — одно из условий сотрудничества с МВФ. Поэтому и предложен законопроект, которым досрочно прекращаются полномочия Сытника и определяется, что в течение прохождения отбора нового директора НАБУ полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора НАБУ.

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