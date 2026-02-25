Норвегія готова і надалі фінансувати закупівлі газу для України - Стьоре
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив готовність країни фінансувати закупівлі газу для України. Це забезпечить стабільне проходження майбутніх зимових періодів та енергозабезпечення промисловості й населення.
Норвегія готова продовжити підтримку України в енергетичній сфері, зокрема фінансувати закупівлі газу для стабільного проходження наступних зимових періодів. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час спільної пресконференції з Президентом України, передає УНН.
Деталі
За словами Стьоре, співпраця в енергетиці між двома країнами має довгостроковий характер.
Ми енергетичні держави, і у нас вже була співпраця в минулому. Зараз ми можемо працювати над відбудовою, посиленням і ремонтом енергетичної інфраструктури в Україні
Прем’єр наголосив, що Норвегія діяла спільно з європейськими партнерами і готова продовжувати цю роботу.
"Ми робили це разом з європейськими партнерами і готові робити це надалі", – сказав Стьоре.
Окремо він підтвердив готовність фінансувати закупівлі газу для українських сховищ.
"Ми готові також фінансувати закупівлі газу, які можуть піти у сховища та потужності тут, в Україні", – заявив норвезький прем’єр.
За його словами, це необхідно для стабільного забезпечення енергією промисловості та населення.
"Це важливо, щоб надати елемент стабільності в подачі енергії до промисловості та домогосподарств", – підсумував Стьоре.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що підтримка України є спільною позицією всього політичного спектра країни. Уряд може говорити від імені всього норвезького суспільства.