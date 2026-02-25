$43.260.03
50.970.04
ukenru
12:46 • 2004 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 4952 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 11692 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 14591 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 20278 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 18751 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 17352 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22043 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28387 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22984 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Норвегія готова і надалі фінансувати закупівлі газу для України - Стьоре

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив готовність країни фінансувати закупівлі газу для України. Це забезпечить стабільне проходження майбутніх зимових періодів та енергозабезпечення промисловості й населення.

Норвегія готова продовжити підтримку України в енергетичній сфері, зокрема фінансувати закупівлі газу для стабільного проходження наступних зимових періодів. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час спільної пресконференції з Президентом України, передає УНН.

Деталі

За словами Стьоре, співпраця в енергетиці між двома країнами має довгостроковий характер.

Ми енергетичні держави, і у нас вже була співпраця в минулому. Зараз ми можемо працювати над відбудовою, посиленням і ремонтом енергетичної інфраструктури в Україні

- зазначив він.

Прем’єр наголосив, що Норвегія діяла спільно з європейськими партнерами і готова продовжувати цю роботу.

"Ми робили це разом з європейськими партнерами і готові робити це надалі", – сказав Стьоре.

Окремо він підтвердив готовність фінансувати закупівлі газу для українських сховищ.

"Ми готові також фінансувати закупівлі газу, які можуть піти у сховища та потужності тут, в Україні", – заявив норвезький прем’єр.

За його словами, це необхідно для стабільного забезпечення енергією промисловості та населення.

"Це важливо, щоб надати елемент стабільності в подачі енергії до промисловості та домогосподарств", – підсумував Стьоре.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що підтримка України є спільною позицією всього політичного спектра країни. Уряд може говорити від імені всього норвезького суспільства.

Андрій Тимощенков

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Йонас Гахр Сторе
Норвегія
Україна