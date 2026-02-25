$43.260.03
Норвегия готова и в дальнейшем финансировать закупки газа для Украины - Стере

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил готовность страны финансировать закупки газа для Украины. Это обеспечит стабильное прохождение будущих зимних периодов и энергообеспечение промышленности и населения.

Норвегия готова и в дальнейшем финансировать закупки газа для Украины - Стере

Норвегия готова продолжить поддержку Украины в энергетической сфере, в частности финансировать закупки газа для стабильного прохождения следующих зимних периодов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины, передает УНН.

Детали

По словам Стёре, сотрудничество в энергетике между двумя странами носит долгосрочный характер.

Мы энергетические державы, и у нас уже было сотрудничество в прошлом. Сейчас мы можем работать над восстановлением, усилением и ремонтом энергетической инфраструктуры в Украине

- отметил он.

Премьер подчеркнул, что Норвегия действовала совместно с европейскими партнерами и готова продолжать эту работу.

"Мы делали это вместе с европейскими партнерами и готовы делать это в дальнейшем", – сказал Стёре.

Отдельно он подтвердил готовность финансировать закупки газа для украинских хранилищ.

"Мы готовы также финансировать закупки газа, которые могут пойти в хранилища и мощности здесь, в Украине", – заявил норвежский премьер.

По его словам, это необходимо для стабильного обеспечения энергией промышленности и населения.

"Это важно, чтобы предоставить элемент стабильности в подаче энергии промышленности и домохозяйствам", – подытожил Стёре.

Напомним

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что поддержка Украины является общей позицией всего политического спектра страны. Правительство может говорить от имени всего норвежского общества.

Андрей Тимощенков

