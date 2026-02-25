Норвегия готова и в дальнейшем финансировать закупки газа для Украины - Стере
Киев • УНН
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил готовность страны финансировать закупки газа для Украины. Это обеспечит стабильное прохождение будущих зимних периодов и энергообеспечение промышленности и населения.
Норвегия готова продолжить поддержку Украины в энергетической сфере, в частности финансировать закупки газа для стабильного прохождения следующих зимних периодов. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины, передает УНН.
Детали
По словам Стёре, сотрудничество в энергетике между двумя странами носит долгосрочный характер.
Мы энергетические державы, и у нас уже было сотрудничество в прошлом. Сейчас мы можем работать над восстановлением, усилением и ремонтом энергетической инфраструктуры в Украине
Премьер подчеркнул, что Норвегия действовала совместно с европейскими партнерами и готова продолжать эту работу.
"Мы делали это вместе с европейскими партнерами и готовы делать это в дальнейшем", – сказал Стёре.
Отдельно он подтвердил готовность финансировать закупки газа для украинских хранилищ.
"Мы готовы также финансировать закупки газа, которые могут пойти в хранилища и мощности здесь, в Украине", – заявил норвежский премьер.
По его словам, это необходимо для стабильного обеспечения энергией промышленности и населения.
"Это важно, чтобы предоставить элемент стабильности в подаче энергии промышленности и домохозяйствам", – подытожил Стёре.
Напомним
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что поддержка Украины является общей позицией всего политического спектра страны. Правительство может говорить от имени всего норвежского общества.