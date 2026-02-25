У Норвегії всі політичні партії одностайно підтримують Україну - премʼєр-міністр Стьоре

Підтримка України в Норвегії має загальнонаціональний і міжпартійний характер, а допомога Києву є спільною позицією всього політичного спектра країни. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час спільних заходів із Президентом України.

За його словами, уряд може говорити від імені всього норвезького суспільства, оскільки щодо України в парламенті немає жодних розбіжностей.

Я можу передати вам, пане президенте, і українській пресі висловлення нашої солідарності, підтримки та симпатії від імені народу Норвегії. Я можу це зробити, тому що є одностайна підтримка всіх політичних партій у моєму парламенті в тому, що стосується нашої роботи стосовно України

Він наголосив, що в норвезькому парламенті немає жодної сили, яка би ставила під сумнів підтримку України.

Немає жодної партії, яка була б проти підтримки України. Ми всі разом, і це відображає позицію народу Норвегії до тієї боротьби, у якій ви знаходитесь

Стьоре також нагадав, що рішення допомагати Україні було історичним вибором Норвегії ще у лютому 2022 року.

У нас було історичне рішення у лютому 22-го року активно підтримати оборону іншої країни, яка потрапила під удар