Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
У Норвегії всі політичні партії одностайно підтримують Україну - премʼєр-міністр Стьоре

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що підтримка України є спільною позицією всього політичного спектра країни. Уряд може говорити від імені всього норвезького суспільства.

Підтримка України в Норвегії має загальнонаціональний і міжпартійний характер, а допомога Києву є спільною позицією всього політичного спектра країни. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час спільних заходів із Президентом України.

Деталі

За його словами, уряд може говорити від імені всього норвезького суспільства, оскільки щодо України в парламенті немає жодних розбіжностей.

Я можу передати вам, пане президенте, і українській пресі висловлення нашої солідарності, підтримки та симпатії від імені народу Норвегії. Я можу це зробити, тому що є одностайна підтримка всіх політичних партій у моєму парламенті в тому, що стосується нашої роботи стосовно України

- сказав Стьоре.

Він наголосив, що в норвезькому парламенті немає жодної сили, яка би ставила під сумнів підтримку України.

Немає жодної партії, яка була б проти підтримки України. Ми всі разом, і це відображає позицію народу Норвегії до тієї боротьби, у якій ви знаходитесь

- зазначив прем’єр.

Стьоре також нагадав, що рішення допомагати Україні було історичним вибором Норвегії ще у лютому 2022 року.

У нас було історичне рішення у лютому 22-го року активно підтримати оборону іншої країни, яка потрапила під удар

- підкреслив він.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Норвегія є одним із найсильніших партнерів України. Співпраця триває з перших днів повномасштабної війни в обороні, енергетиці та гуманітарній сфері.

Андрій Тимощенков

