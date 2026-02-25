В Норвегии все политические партии единодушно поддерживают Украину - премьер-министр Стёре

Поддержка Украины в Норвегии носит общенациональный и межпартийный характер, а помощь Киеву является общей позицией всего политического спектра страны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время совместных мероприятий с Президентом Украины.

Детали

По его словам, правительство может говорить от имени всего норвежского общества, поскольку по Украине в парламенте нет никаких разногласий.

Я могу передать вам, господин президент, и украинской прессе выражение нашей солидарности, поддержки и симпатии от имени народа Норвегии. Я могу это сделать, потому что есть единодушная поддержка всех политических партий в моем парламенте в том, что касается нашей работы в отношении Украины - сказал Стёре.

Он подчеркнул, что в норвежском парламенте нет ни одной силы, которая бы ставила под сомнение поддержку Украины.

Нет ни одной партии, которая была бы против поддержки Украины. Мы все вместе, и это отражает позицию народа Норвегии к той борьбе, в которой вы находитесь - отметил премьер.

Стёре также напомнил, что решение помогать Украине было историческим выбором Норвегии еще в феврале 2022 года.

У нас было историческое решение в феврале 22-го года активно поддержать оборону другой страны, которая попала под удар - подчеркнул он.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Норвегия является одним из сильнейших партнеров Украины. Сотрудничество продолжается с первых дней полномасштабной войны в обороне, энергетике и гуманитарной сфере.