В Норвегии все политические партии единодушно поддерживают Украину - премьер-министр Стёре

12:28 • 152 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
12:01 • 3552 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 11346 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 17503 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 16566 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 15773 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 21171 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 27629 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22725 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20187 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
публикации
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 3552 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 39053 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 49409 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 66896 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 83881 просмотра
В Норвегии все политические партии единодушно поддерживают Украину - премьер-министр Стёре

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что поддержка Украины является общей позицией всего политического спектра страны. Правительство может говорить от имени всего норвежского общества.

В Норвегии все политические партии единодушно поддерживают Украину - премьер-министр Стёре

Поддержка Украины в Норвегии носит общенациональный и межпартийный характер, а помощь Киеву является общей позицией всего политического спектра страны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время совместных мероприятий с Президентом Украины.

Детали

По его словам, правительство может говорить от имени всего норвежского общества, поскольку по Украине в парламенте нет никаких разногласий.

Я могу передать вам, господин президент, и украинской прессе выражение нашей солидарности, поддержки и симпатии от имени народа Норвегии. Я могу это сделать, потому что есть единодушная поддержка всех политических партий в моем парламенте в том, что касается нашей работы в отношении Украины

- сказал Стёре.

Он подчеркнул, что в норвежском парламенте нет ни одной силы, которая бы ставила под сомнение поддержку Украины.

Нет ни одной партии, которая была бы против поддержки Украины. Мы все вместе, и это отражает позицию народа Норвегии к той борьбе, в которой вы находитесь

- отметил премьер.

Стёре также напомнил, что решение помогать Украине было историческим выбором Норвегии еще в феврале 2022 года.

У нас было историческое решение в феврале 22-го года активно поддержать оборону другой страны, которая попала под удар

- подчеркнул он.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Норвегия является одним из сильнейших партнеров Украины. Сотрудничество продолжается с первых дней полномасштабной войны в обороне, энергетике и гуманитарной сфере.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
благотворительность
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина