Німеччина зібрала понад 500 свідчень військових злочинів рф в Україні
Київ • УНН
Німецькі правоохоронці зібрали понад 500 свідчень для розслідування російських воєнних злочинів в Україні.
Правоохоронці ФРН зібрали понад 500 свідчень військових злочинів рф в Україні. Було опитано понад 160 свідків, передає УНН з посиланням на DW.
Деталі
Німецька поліція закликає очевидців з України не видаляти фото і відео, які можуть сприяти розслідуванню воєнних злочинів.
"Ми хочемо переконати жертв і очевидців травмуючих подій поділитися з поліцією тим, що вони пережили", - заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман в інтерв'ю Bild am Sonntag.
Глава Мін'юсту Німеччини нагадав, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента рф володимира путіна.
Бушман сподівається, що путін постане перед судом. Коментуючи особисту відповідальність російського президента, міністр сказав:
"Якщо хтось віддає розпорядження цілеспрямовано порушувати міжнародне право, то він потенційно військовий злочинець".
Україна задокументувала понад 120 тис. воєнних злочинів внаслідок вторгнення рф - Костін02.02.24, 18:06 • 23901 перегляд