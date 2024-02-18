Германия собрала более 500 свидетельств военных преступлений рф в Украине

Правоохранители ФРГ собрали более 500 свидетельств военных преступлений рф в Украине. Было опрошено более 160 свидетелей, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Немецкая полиция призывает очевидцев из Украины не удалять фото и видео, которые могут способствовать расследованию военных преступлений.

"Мы хотим убедить жертв и очевидцев травмирующих событий поделиться с полицией тем, что они пережили", - заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag.

Глава Минюста Германии напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента рф владимира путина.

Бушман надеется, что путин предстанет перед судом. Комментируя личную ответственность российского президента, министр сказал:

"Если кто-то отдает распоряжение целенаправленно нарушать международное право, то он потенциально военный преступник".

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