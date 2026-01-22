Німеччина висилає російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві - Spiegel

Німеччина відреагувала на затримання підозрюваної шпигунки жорсткими заходами: заступник військового аташе російського посольства має покинути країну протягом 72 годин. Про це повідомляє Der Spiege, пише УНН.

Уряд Німеччини відреагував жорсткими заходами після затримання підозрюваної шпигунки в Берліні. У четвер МЗС Німеччини викликало посла Росії на розмову.

Під час зустрічі з політичним директором МЗС дипломату Кремля повідомили, що заступник військового аташе посольства повинен негайно покинути Німеччину, оскільки насправді працює на один із російських спецслужб і нібито керував затриманою шпигункою протягом тривалого часу. Тепер цей співробітник спецслужби має виїхати протягом 72 годин.

У четвер Федеральна прокуратура Німеччини затримала німецько-українську громадянку Ілону В., яка, за даними слідства, у Німеччині цілеспрямовано збирала військову інформацію про війну в Україні та передавала її контакту в російському посольстві. За інформацією SPIEGEL, контактною особою є Андрій М., акредитований як заступник військового аташе, який насправді працював на російські спецслужби і виконував роль керівника Ілони В.

Генеральний федеральний прокурор звинувачує Ілону В. у "розвідницькій діяльності". З 2023 року вона, за даними слідства, перебувала у контакті з російським посольством і неодноразово передавала там військово чутливу інформацію, останнім часом — про розташування об’єктів німецької оборонної промисловості, випробування дронів та заплановані поставки дронів до України.

Підозрювана шпигунка збирала інформацію під час відвідувань "престижних політичних заходів", де представлялася консультантом. Крім того, вона могла використовувати контакти з двома чоловіками, тісно пов’язаними з Міністерством оборони. Один з них працював інженером у військово-технічному підрозділі Бундесверу, інший до недавньої пенсії був штабним офіцером у військах та Міністерстві оборони.

Чи надавали ці двоє німців шпигунці доступ до чутливої інформації або навіть до засекречених матеріалів військового апарату — поки не доведено. У четвер слідчі обшукали їхні квартири та вилучили значну кількість доказів, проте чоловіки не були затримані - зазначає видання.

