Німеччина висилає російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві - Spiegel

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 3868 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 12727 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 6842 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 10647 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 14131 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 19840 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 26791 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41444 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39788 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 66305 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 11089 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 16123 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 30192 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 17382 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 14778 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 12728 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 10249 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 66305 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 58430 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 59037 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 21736 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 19050 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 19899 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 59037 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 38516 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Золото

Німеччина висилає російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві - Spiegel

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Німеччина висилає заступника військового аташе росії протягом 72 годин після затримання Ілони В., підозрюваної у шпигунстві. Дипломат, акредитований як Андрій М., підозрюється у керівництві шпигункою, яка збирала військову інформацію для рф.

Німеччина висилає російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві - Spiegel

Німеччина відреагувала на затримання підозрюваної шпигунки жорсткими заходами: заступник військового аташе російського посольства має покинути країну протягом 72 годин. Про це повідомляє Der Spiege, пише УНН.

Деталі

Уряд Німеччини відреагував жорсткими заходами після затримання підозрюваної шпигунки в Берліні. У четвер МЗС Німеччини викликало посла Росії на розмову.

Під час зустрічі з політичним директором МЗС дипломату Кремля повідомили, що заступник військового аташе посольства повинен негайно покинути Німеччину, оскільки насправді працює на один із російських спецслужб і нібито керував затриманою шпигункою протягом тривалого часу. Тепер цей співробітник спецслужби має виїхати протягом 72 годин.

У четвер Федеральна прокуратура Німеччини затримала німецько-українську громадянку Ілону В., яка, за даними слідства, у Німеччині цілеспрямовано збирала військову інформацію про війну в Україні та передавала її контакту в російському посольстві. За інформацією SPIEGEL, контактною особою є Андрій М., акредитований як заступник військового аташе, який насправді працював на російські спецслужби і виконував роль керівника Ілони В.

Федеральний суд Німеччини поклав провину за напад на газопровід "Північний потік" на Україну - ЗМІ15.01.26, 20:25 • 7265 переглядiв

Генеральний федеральний прокурор звинувачує Ілону В. у "розвідницькій діяльності". З 2023 року вона, за даними слідства, перебувала у контакті з російським посольством і неодноразово передавала там військово чутливу інформацію, останнім часом — про розташування об’єктів німецької оборонної промисловості, випробування дронів та заплановані поставки дронів до України.

Підозрювана шпигунка збирала інформацію під час відвідувань "престижних політичних заходів", де представлялася консультантом. Крім того, вона могла використовувати контакти з двома чоловіками, тісно пов’язаними з Міністерством оборони. Один з них працював інженером у військово-технічному підрозділі Бундесверу, інший до недавньої пенсії був штабним офіцером у військах та Міністерстві оборони.

Чи надавали ці двоє німців шпигунці доступ до чутливої інформації або навіть до засекречених матеріалів військового апарату — поки не доведено. У четвер слідчі обшукали їхні квартири та вилучили значну кількість доказів, проте чоловіки не були затримані

- зазначає видання.

У Німеччині заарештували двох осіб за підозрою у підтримці проросійських угруповань на Донбасі21.01.26, 14:06 • 3020 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Обшук
Війна в Україні
Бундесвер
Німеччина
Україна
Берлін