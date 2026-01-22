Германия высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже - Spiegel

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:19 • 122 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 5642 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 16718 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 10437 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 12602 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 15645 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 20633 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 27395 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41691 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39991 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 12602 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 17789 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 31972 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 19112 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 16631 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 16766 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 12046 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 68233 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 60163 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 61401 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Кривой Рог
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 22653 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 19871 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 20730 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 61347 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 39228 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
FIFA (серия видеоигр)

Германия высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже - Spiegel

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Германия высылает заместителя военного атташе россии в течение 72 часов после задержания Илоны В., подозреваемой в шпионаже. Дипломат, аккредитованный как Андрей М., подозревается в руководстве шпионкой, которая собирала военную информацию для рф.

Германия высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже - Spiegel

Германия отреагировала на задержание подозреваемой шпионки жесткими мерами: заместитель военного атташе российского посольства должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

Правительство Германии отреагировало жесткими мерами после задержания подозреваемой шпионки в Берлине. В четверг МИД Германии вызвал посла России на разговор.

Во время встречи с политическим директором МИД дипломату Кремля сообщили, что заместитель военного атташе посольства должен немедленно покинуть Германию, поскольку на самом деле работает на одну из российских спецслужб и якобы руководил задержанной шпионкой в течение длительного времени. Теперь этот сотрудник спецслужбы должен выехать в течение 72 часов.

В четверг Федеральная прокуратура Германии задержала немецко-украинскую гражданку Илону В., которая, по данным следствия, в Германии целенаправленно собирала военную информацию о войне в Украине и передавала ее контакту в российском посольстве. По информации SPIEGEL, контактным лицом является Андрей М., аккредитованный как заместитель военного атташе, который на самом деле работал на российские спецслужбы и выполнял роль руководителя Илоны В.

Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15.01.26, 20:25 • 7272 просмотра

Генеральный федеральный прокурор обвиняет Илону В. в "разведывательной деятельности". С 2023 года она, по данным следствия, находилась в контакте с российским посольством и неоднократно передавала там военно-чувствительную информацию, в последнее время — о расположении объектов немецкой оборонной промышленности, испытаниях дронов и запланированных поставках дронов в Украину.

Подозреваемая шпионка собирала информацию во время посещений "престижных политических мероприятий", где представлялась консультантом. Кроме того, она могла использовать контакты с двумя мужчинами, тесно связанными с Министерством обороны. Один из них работал инженером в военно-техническом подразделении Бундесвера, другой до недавней пенсии был штабным офицером в войсках и Министерстве обороны.

Предоставляли ли эти двое немцев шпионке доступ к чувствительной информации или даже к засекреченным материалам военного аппарата — пока не доказано. В четверг следователи обыскали их квартиры и изъяли значительное количество доказательств, однако мужчины не были задержаны

- отмечает издание.

В Германии арестованы два человека по подозрению в поддержке пророссийских группировок на Донбассе21.01.26, 14:06 • 3024 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Обыск
Война в Украине
Бундесвер
Германия
Украина
Берлин