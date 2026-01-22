Германия высылает российского дипломата по обвинению в шпионаже - Spiegel

Германия отреагировала на задержание подозреваемой шпионки жесткими мерами: заместитель военного атташе российского посольства должен покинуть страну в течение 72 часов. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

Детали

Правительство Германии отреагировало жесткими мерами после задержания подозреваемой шпионки в Берлине. В четверг МИД Германии вызвал посла России на разговор.

Во время встречи с политическим директором МИД дипломату Кремля сообщили, что заместитель военного атташе посольства должен немедленно покинуть Германию, поскольку на самом деле работает на одну из российских спецслужб и якобы руководил задержанной шпионкой в течение длительного времени. Теперь этот сотрудник спецслужбы должен выехать в течение 72 часов.

В четверг Федеральная прокуратура Германии задержала немецко-украинскую гражданку Илону В., которая, по данным следствия, в Германии целенаправленно собирала военную информацию о войне в Украине и передавала ее контакту в российском посольстве. По информации SPIEGEL, контактным лицом является Андрей М., аккредитованный как заместитель военного атташе, который на самом деле работал на российские спецслужбы и выполнял роль руководителя Илоны В.

Генеральный федеральный прокурор обвиняет Илону В. в "разведывательной деятельности". С 2023 года она, по данным следствия, находилась в контакте с российским посольством и неоднократно передавала там военно-чувствительную информацию, в последнее время — о расположении объектов немецкой оборонной промышленности, испытаниях дронов и запланированных поставках дронов в Украину.

Подозреваемая шпионка собирала информацию во время посещений "престижных политических мероприятий", где представлялась консультантом. Кроме того, она могла использовать контакты с двумя мужчинами, тесно связанными с Министерством обороны. Один из них работал инженером в военно-техническом подразделении Бундесвера, другой до недавней пенсии был штабным офицером в войсках и Министерстве обороны.

Предоставляли ли эти двое немцев шпионке доступ к чувствительной информации или даже к засекреченным материалам военного аппарата — пока не доказано. В четверг следователи обыскали их квартиры и изъяли значительное количество доказательств, однако мужчины не были задержаны - отмечает издание.

