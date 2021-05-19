Німеччина підтвердила наміри США відмовитися від санкцій щодо “Північного потоку-2”

Цитата:

“Є відмова президента для компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини”, — заявив на пресконференції міністр закордонних справ Німеччини.

Деталі

Раніше американські ЗМІ дізналися про те, що адміністрація США має намір відмовитися від санкцій стосовно компанії Nord Stream 2 AG — оператора “Північного потоку — 2” - і її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

При цьому американський держсекретар Ентоні Блінкен у вівторок в телефонній розмові з головою МЗС ФРН Гайко Маасом заявив, що США виступають проти проекту “Північний потік — 2”.

Що було раніше

Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії (BSH) 17 травня повідомило, що дозволило прокласти ще частину газопроводу “Північний потік — 2” у водах Німеччини — рішення стосується ділянки в два кілометри біля межі німецьких і данських територіальних вод.

Перед цим екологи з Naturschutzbund Deutschland (NABU) і Deutsche Umwelthilfe звернулися до суду проти січневого дозволу на подальше будівництво “Північного потоку — 2” в німецькій ВЕЗ до кінця травня через перелітних птахів. Тому до кінця травня не було дозволу на будівництво, пояснили в BSH.

Доповнення

Робота над суперечливим трубопроводом по дну Балтійського моря “Північний потік — 2” в водах Данії майже завершена. У водах Німеччини не вистачає менше 20 кілометрів.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна, Польща і країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. При цьому уряд в Берліні стверджує, що “Північний потік — 2” є перш за все економічним проектом, відзначаючи водночас необхідність збереження за Україною статусу транзитера газу.