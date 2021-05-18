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Axios: США намерены отказаться от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2"

Киев • УНН

 • 30309 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора “Северного потока — 2” и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом пишет во вторник новостной портал Axios со ссылкой на два источника, передает УНН.

Axios: США намерены отказаться от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2"

Цитата

По его данным, администрация Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора “Северного потока — 2” и ее руководителя. “Решение показывает, что администрация Байдена не намерена портить отношения с Германией через газопровод, а также то, с какими трудностями сталкивается президент Джо Байден в сочетании действий и риторики жесткого подхода к России”, — отмечается в тексте.

“Госдепартамент США скоро направит в Конгресс обязательный отчет со списком участвующих в строительстве „Северного потока — 2“ компаний, подпадающих под санкции”, — говорится в публикации. По данным источников, внешнеполитическое ведомство США призовет ввести ограничения против ряда российских судов. При этом в Госдепе заявят, что Nord Stream 2 AG и Варниг “участвуют в действиях, подпадающих под санкции”. “Однако Госдепартамент откажется от этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США”, — пишет портал.

Детали

Таким образом, отмечает издание, складывается ситуация, при которой “вводятся санкции против судов, но не вводятся санкции в отношении ответственного за проект компании”. При этом американские власти пришла к выводу, что “единственный способ остановить проект — ввести санкции в отношении конечных потребителей газа в ФРГ”, одновременно администрация США “не намерен портить отношения из-за “Северного потока — 2”, пишет Axios. В то же время источники администрации утверждают, что подобный мораторий на ограничение оператора проекта может быть в любой момент отменен.

По словам представителя Госдепартамента, компании, участвующие в проекте, могут столкнуться с рестрикциями, и США продолжат выступать против “проекта российского злонамеренного влияния”.

Что было раньше

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода “Северный поток — 2” в водах Германии — решение касается участка в два километра у черты немецких и датских территориальных вод.

Перед этим экологи с Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство “Северного потока — 2” в немецкой СЭЗ до конца мая из перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.

Дополнение

Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря “Северный поток — 2” в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вместо этого правительство в Берлине утверждает, что “Северный поток — 2” является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.

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