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Axios: США мають намір відмовитися від санкцій відносно оператора "Північного потоку - 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Адміністрація США має намір відмовитися від санкцій відносно компанії Nord Stream 2 AG - оператора "Північного потоку - 2" і його виконавчого директора Маттіаса Варніга. Про це пише у вівторок новинний портал Axios з посиланням на два джерела, передає УНН.

Axios: США мають намір відмовитися від санкцій відносно оператора "Північного потоку - 2"

Цитата

За його даними, адміністрація Джо Байдена відмовиться від санкцій відносно оператора “Північного потоку — 2” та її керівника. “Рішення показує, що адміністрація Байдена не має наміру псувати відносини з Німеччиною через газопровід, а також те, з якими труднощами стикається президент Джо Байден в сполученні дій і риторики жорсткого підходу до Росії”, — наголошується в тексті.

“Держдепартамент США скоро направить до Конгресу обов’язковий звіт зі списком беруть участь в будівництві „Північного потоку — 2“ компаній, які підпадають під санкції”, — йдеться в публікації. За даними джерел, зовнішньополітичне відомство США закличе ввести обмеження проти кількох російських судів. При цьому в Держдепі заявлять, що Nord Stream 2 AG і Варніг “беруть участь в діях, що підпадають під санкції”. “Однак Держдепартамент відмовиться від цих санкцій, посилаючись на національні інтереси США”, — пише портал.

Деталі

Таким чином, зазначає видання, складається ситуація, при якій “вводяться санкції проти судів, але не вводяться санкції щодо відповідальної за проект компанії”. При цьому американська влада прийшла до висновку, що “єдиний спосіб зупинити проект — ввести санкції відносно кінцевих споживачів газу в ФРН”, одночасно адміністрація США “не має наміру псувати відносини з-за “Північного потоку — 2”, пише Axios. В той же час джерела адміністрації стверджують, що подібний мораторій на обмеження щодо оператора проекту може бути в будь-який момент скасований.

За словами представника Держдепартаменту, компанії, які беруть участь в проекті, можуть зіткнутися з рестрикціями, і США продовжать виступати проти “проекту російського зловмисного впливу”.

Що було раніше

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) 17 травня повідомило, що дозволило прокласти ще частину газопроводу “Північний потік — 2” у водах Німеччини — рішення стосується ділянки у два кілометри біля межі німецьких і данських територіальних вод.

Перед цим екологи із Naturschutzbund Deutschland (NABU) та Deutsche Umwelthilfe звернулись до суду проти січневого дозволу на подальше будівництво “Північного потоку — 2” у німецькій ВЕЗ до кінця травня через перелітних птахів. Через це до кінця травня не було дозволу на будівництво, пояснили у BSH.

Доповнення

Робота над суперечливим трубопроводом по дну Балтійського моря “Північний потік — 2” у водах Данії майже завершена. У водах Німеччини бракує менше 20 кілометрів.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що “Північний потік — 2” є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.

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