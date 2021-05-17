"Північному потоку-2" дозволили продовжити прокладання газопроводу у водах Німеччини

Деталі

Як зазначає одне з видань, газопровід "Північний потік-2" було дозволено прокладати на морському дні на двох кілометрах у водах Німеччини у травні. Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) у Гамбурзі у понеділок наказало негайно виконати суперечливий дозвіл від 14 січня, йдеться в повідомленні бюро.

Згаданих два кілометри розташовані в німецькій виключній економічній зоні.

Раніше екологи із Naturschutzbund Deutschland (NABU) та Deutsche Umwelthilfe звернулись до суду проти січневого дозволу на подальше будівництво в німецькій ВЕЗ до кінця травня через перелітних птахів. Через це до кінця травня не було дозволу на будівництво, пояснили у BSH.

А вже з кінця травня до кінця вересня набуде чинності дозвіл від 2018 року.

"Після ретельного розгляду всіх інтересів, які слід взяти до уваги, ця домовленість необхідна для двокілометрової прокладки, щоб трубопровід, як задумав розробник, можна було тимчасово безпечно прокласти в зоні ВЕЗ Німеччини на морському дні до подальшого будівництва", - йдеться у повідомленні з BSH.

Як зазначається, природоохоронні аспекти не заважають цьому, оскільки час перебування птахів у цій зоні закінчився.

Російське судно-трубопрокладник "Фортуна", як зазначається, наразі прокладає одну з двох двох ниток трубопроводу у Балтійському морі, що йде з Данії до Німеччини. За кілька днів воно дійде до кордону німецької ВЕЗ і має зупинитися.

Доповнення

Робота над суперечливим трубопроводом по дну Балтійського моря "Північний потік-2" у водах Данії майже завершена. У водах Німеччини бракує менше 20 кілометрів.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд у Берліні стверджує, що “Північний потік-2” є передусім економічним проєктом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.