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"Северному потоку-2" позволили продолжить прокладку газопровода в водах Германии

Киев • УНН

 • 32970 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод. Об этом УНН сообщает со ссылкой на немецкие Nordkurier и NDR.

"Северному потоку-2" позволили продолжить прокладку газопровода в водах Германии

Детали

Как отмечает одно из изданий, газопровод "Северный поток-2" было разрешено прокладывать на морском дне на двух километрах в водах Германии в мае. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге в понедельник приказало немедленно выполнить противоречивое разрешение от 14 января, говорится в сообщении бюро.

Упомянутых два километра расположены в немецкой исключительной экономической зоне.

Ранее экологи с Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство в немецкой ИЭЗ до конца мая из-за перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.

А уже с конца мая до конца сентября вступит в силу разрешение от 2018 года.

"После тщательного рассмотрения всех интересов, которые следует принять во внимание, эта договоренность необходима для двухкилометровой прокладки, чтобы трубопровод, как задумал разработчик, можно было временно безопасно проложить в зоне ИЭЗ Германии на морском дне до дальнейшего строительства", - говорится в сообщении от BSH.

Как отмечается, природоохранные аспекты не мешают этому, поскольку время пребывания птиц в этой зоне закончилось.

Российское судно-трубопрокладник "Фортуна", как отмечается, пока прокладывает одну из двух двух ниток трубопровода в Балтийском море, идущей из Дании в Германию. За несколько дней оно дойдет до границы немецкой ИЭЗ и должно остановиться.

Дополнение

Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря "Северный поток-2" в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вместо этого правительство в Берлине утверждает, что "Северный поток-2" является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.

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