Германия подтвердила намерения США отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Германия в среду подтвердила планы администрации США отказаться от санкций в отношении компании-оператора "Северного потока - 2" и ее генерального директора. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Есть отказ президента для компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Германии.
Детали
Ранее американские СМИ узнали о том, что администрация США намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
При этом американский госсекретарь Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что США выступают против проекта "Северный поток - 2".
Что было ранее
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток - 2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у черты немецких и датских территориальных вод.
Перед этим экологи из Naturschutzbund Deutschland (NABU) и Deutsche Umwelthilfe обратились в суд против январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока - 2" в немецкой ИЭЗ до конца мая из-за перелетных птиц. Поэтому до конца мая не было разрешения на строительство, объяснили в BSH.
Дополнение
Работа над противоречивым трубопроводом по дну Балтийского моря "Северный поток - 2" в водах Дании почти завершена. В водах Германии не хватает менее 20 километров.
Против строительства газопровода активно выступают США, Украина, Польша и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. При этом правительство в Берлине утверждает, что "Северный поток - 2" является прежде всего экономическим проектом, отмечая в то же время необходимость сохранения за Украиной статуса транзитера газа.