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Блинкен заявил Маасу, что США выступают против "Северного потока - 2"

Киев • УНН

 • 16914 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Американский госсекретарь Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что США выступают против проекта "Северный поток - 2". Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном по итогам переговоров, передает УНН.

Блинкен заявил Маасу, что США выступают против "Северного потока - 2"

Цитата

“Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемых Китаем и Россией, для принятия мер по поддержке деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечение вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность обязательств США сотрудничества с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в связи с этим указал, что США выступают против трубопровода “Северный поток — 2”, — заявил дипломат.

Детали

Блинкен в Twitter написал, что обсудил с главой МИД ФРГ “ключевые темы, представляющие взаимный интерес, включая Китай, Россию, Ближний Восток и Афганистан”. “Германия — незаменимый партнер для решения общих задач”, — добавил дипломат.

Что предшествовало

Ранее новостной портал Axios сообщил со ссылкой на свои источники, что вашингтонская администрация намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG — оператора “Северного потока — 2” и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

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