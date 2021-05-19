Блінкен заявив Маасу, що США виступають проти "Північного потоку - 2"

Цитата

“Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Маас обговорили важливість трансатлантичного співробітництва для реагування на виклики, що створюються Китаєм і Росією, для вживання заходів з підтримки деескалації напруженості на Близькому Сході, а також забезпечення виведення військ з Афганістану в належному порядку. Держсекретар Блінкен підкреслив важливість зобов’язань США співпраці з союзниками і партнерами для протидії російським зусиллям по підриву нашої колективної безпеки і в зв’язку з цим вказав, що США виступають проти трубопроводу “Північний потік — 2”, — заявив дипломат.

Деталі

Блінкен в Twitter написав, що обговорив з главою МЗС ФРН “ключові теми, що представляють взаємний інтерес, включаючи Китай, Росію, Близький Схід і Афганістан”. “Німеччина — незамінний партнер для вирішення спільних завдань”, — додав дипломат.

Що передувало

Раніше новинний портал Axios повідомив з посиланням на свої джерела, що вашингтонська адміністрація має намір відмовитися від санкцій відносно компанії Nord Stream 2 AG — оператора “Північного потоку — 2” і його виконавчого директора Маттіаса Варніга.