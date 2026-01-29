Ніхто не ритиме вигрібні ями: Київводоканал спростовує фейки про замерзання каналізації на Троєщині

У Києві спростували повідомлення про замерзання каналізаційних мереж на Троєщині та необхідність облаштування вигрібних ям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київводоканал.

Деталі

За словами комунальників, насправді дворові каналізаційні мережі, які обслуговує Київводоканал, прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. Замерзнути ця мережа не може, тому, що стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються.

Також у Київводоканалі уточнили, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Відповідальність за їхній стан і обслуговування несе не Київводоканал, а балансоутримувачі будинків.

У мікрорайоні Троєщина та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема і під час відключень електроенергії. Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано. Ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям не є доцільною і не має під собою реальних підстав - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

З опівночі 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключення світла через дефіцит електрики. Ці графіки будуть нерівномірними, індивідуальними для кожного будинку та доступними в чат-боті та на сайті ДТЕК.