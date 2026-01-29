Ніхто не ритиме вигрібні ями: Київводоканал спростовує фейки про замерзання каналізації на Троєщині

$42.770.19
51.230.00
ukenru
07:35 • 5862 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 15252 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 24174 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 24980 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 22624 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 20322 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 20960 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 23047 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 15245 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26983 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.4м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29 січня, 00:39 • 14619 перегляди
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI05:00 • 7904 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики05:26 • 5880 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 10320 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів06:27 • 8290 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 44183 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 73100 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 98100 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 77223 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 96200 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 14799 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 41831 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 40074 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 46665 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 49197 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y

Ніхто не ритиме вигрібні ями: Київводоканал спростовує фейки про замерзання каналізації на Троєщині

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Київводоканал спростував інформацію про замерзання каналізаційних мереж на Троєщині. Мережі прокладені нижче рівня промерзання ґрунту, стічні води мають плюсову температуру.

Ніхто не ритиме вигрібні ями: Київводоканал спростовує фейки про замерзання каналізації на Троєщині

У Києві спростували повідомлення про замерзання каналізаційних мереж на Троєщині та необхідність облаштування вигрібних ям. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київводоканал.

Деталі

За словами комунальників, насправді дворові каналізаційні мережі, які обслуговує Київводоканал, прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. Замерзнути ця мережа не може, тому, що стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються.

Також у Київводоканалі уточнили, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем. Відповідальність за їхній стан і обслуговування несе не Київводоканал, а балансоутримувачі будинків.

У мікрорайоні Троєщина та загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема і під час відключень електроенергії. Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано. Ідея облаштування тимчасових вуличних туалетів чи вигрібних ям не є доцільною і не має під собою реальних підстав

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

З опівночі 29 січня Київ переходить на тимчасові графіки відключення світла через дефіцит електрики. Ці графіки будуть нерівномірними, індивідуальними для кожного будинку та доступними в чат-боті та на сайті ДТЕК.

Євген Устименко

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК
Київ