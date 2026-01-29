$42.770.19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями – вдова бывшего пациента "Одрекс"
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
Никто не будет рыть выгребные ямы: Киевводоканал опровергает фейки о замерзании канализации на Троещине

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Киевводоканал опроверг информацию о замерзании канализационных сетей на Троещине. Сети проложены ниже уровня промерзания грунта, сточные воды имеют плюсовую температуру.

Никто не будет рыть выгребные ямы: Киевводоканал опровергает фейки о замерзании канализации на Троещине

В Киеве опровергли сообщения о замерзании канализационных сетей на Троещине и необходимости обустройства выгребных ям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевводоканал.

Подробности

По словам коммунальщиков, на самом деле дворовые канализационные сети, которые обслуживает Киевводоканал, проложены глубже уровня промерзания грунта. Замерзнуть эта сеть не может, потому что сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся.

Также в Киевводоканале уточнили, что трубы, идущие непосредственно от дома до первого канализационного колодца, относятся к внутридомовым системам. Ответственность за их состояние и обслуживание несет не Киевводоканал, а балансодержатели домов.

В микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети работают стабильно, в штатном режиме и обеспечивают непрерывное водоотведение, в том числе и во время отключений электроэнергии. Сейчас случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано. Идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям нецелесообразна и не имеет под собой реальных оснований

- говорится в сообщении.

Напомним

С полуночи 29 января Киев переходит на временные графики отключения света из-за дефицита электричества. Эти графики будут неравномерными, индивидуальными для каждого дома и доступными в чат-боте и на сайте ДТЭК.

Евгений Устименко

