Никто не будет рыть выгребные ямы: Киевводоканал опровергает фейки о замерзании канализации на Троещине

В Киеве опровергли сообщения о замерзании канализационных сетей на Троещине и необходимости обустройства выгребных ям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевводоканал.

Подробности

По словам коммунальщиков, на самом деле дворовые канализационные сети, которые обслуживает Киевводоканал, проложены глубже уровня промерзания грунта. Замерзнуть эта сеть не может, потому что сточные воды имеют плюсовую температуру и постоянно движутся.

Также в Киевводоканале уточнили, что трубы, идущие непосредственно от дома до первого канализационного колодца, относятся к внутридомовым системам. Ответственность за их состояние и обслуживание несет не Киевводоканал, а балансодержатели домов.

В микрорайоне Троещина и в целом в Киеве канализационные сети работают стабильно, в штатном режиме и обеспечивают непрерывное водоотведение, в том числе и во время отключений электроэнергии. Сейчас случаев полного или частичного замерзания канализационных труб не зафиксировано. Идея обустройства временных уличных туалетов или выгребных ям нецелесообразна и не имеет под собой реальных оснований - говорится в сообщении.

Напомним

С полуночи 29 января Киев переходит на временные графики отключения света из-за дефицита электричества. Эти графики будут неравномерными, индивидуальными для каждого дома и доступными в чат-боте и на сайте ДТЭК.