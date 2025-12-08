Нігерія направила війська та авіацію до Беніну для придушення спроби державного перевороту
Нігерія направила винищувачі та наземні війська до Беніну після невдалої спроби державного перевороту. Президент Нігерії Тінубу діє через побоювання поширення насильства.
Нігерія в понеділок відправила винищувачі та наземні війська до сусіднього Беніну, щоб допомогти відновити порядок після невдалої спроби державного перевороту, прагнучи запобігти політичній кризі у ключовому західноафриканському торговому коридорі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Це перше іноземне військове втручання Нігерії майже за десятиліття. Аналітики зазначають, що дії президента Боли Тінубу мотивовані побоюваннями, що недружній військовий режим у Беніні може призвести до поширення насильства через нігерійські кордони.
Президент Нігрії Тінубу направив винищувачі для встановлення контролю над повітряним простором Беніну, тоді як його союзник, президент Беніну Патріс Талон, намагався придушити спробу перевороту, здійснену невеликою групою солдатів.
Офіс Тінубу заявив, що операція включає місії зі спостереження та швидкого втручання, скоординовані з Беніном. Очікується, що місію посилять війська зі Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуару та Гани в рамках західноафриканського блоку ЕКОВАС.
Востаннє Нігерія втручалася за кордон у 2017 році в Гамбії, де президент Ях'я Джамме швидко капітулював.
