$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 6578 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 11542 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 17325 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 22689 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 23483 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 16272 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 26363 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13410 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13480 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 13378 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Нігерія направила війська та авіацію до Беніну для придушення спроби державного перевороту

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Нігерія направила винищувачі та наземні війська до Беніну після невдалої спроби державного перевороту. Президент Нігерії Тінубу діє через побоювання поширення насильства.

Нігерія направила війська та авіацію до Беніну для придушення спроби державного перевороту

Нігерія в понеділок відправила винищувачі та наземні війська до сусіднього Беніну, щоб допомогти відновити порядок після невдалої спроби державного перевороту, прагнучи запобігти політичній кризі у ключовому західноафриканському торговому коридорі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Це перше іноземне військове втручання Нігерії майже за десятиліття. Аналітики зазначають, що дії президента Боли Тінубу мотивовані побоюваннями, що недружній військовий режим у Беніні може призвести до поширення насильства через нігерійські кордони.

Державний переворот у Беніні: військові оголосили про усунення президента Талона та розпуск уряду – ЗМІ07.12.25, 11:52 • 4890 переглядiв

Президент Нігрії Тінубу направив винищувачі для встановлення контролю над повітряним простором Беніну, тоді як його союзник, президент Беніну Патріс Талон, намагався придушити спробу перевороту, здійснену невеликою групою солдатів.

Офіс Тінубу заявив, що операція включає місії зі спостереження та швидкого втручання, скоординовані з Беніном. Очікується, що місію посилять війська зі Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуару та Гани в рамках західноафриканського блоку ЕКОВАС.

Востаннє Нігерія втручалася за кордон у 2017 році в Гамбії, де президент Ях'я Джамме швидко капітулював.

Спроба державного перевороту в Беніні: МВС країни заявило про зрив заколоту07.12.25, 14:23 • 6286 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Гана
Гамбія
Reuters
Нігерія