14:55 • 6060 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 11032 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 16575 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 22244 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 23109 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 16168 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 26146 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13373 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13425 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13316 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Нигерия направила войска и авиацию в Бенин для подавления попытки государственного переворота

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Нигерия направила истребители и сухопутные войска в Бенин после неудачной попытки государственного переворота. Президент Нигерии Тинубу действует из-за опасений распространения насилия.

Нигерия направила войска и авиацию в Бенин для подавления попытки государственного переворота

Нигерия в понедельник направила истребители и наземные войска в соседний Бенин, чтобы помочь восстановить порядок после неудачной попытки государственного переворота, стремясь предотвратить политический кризис в ключевом западноафриканском торговом коридоре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Это первое иностранное военное вмешательство Нигерии почти за десятилетие. Аналитики отмечают, что действия президента Болы Тинубу мотивированы опасениями, что недружественный военный режим в Бенине может привести к распространению насилия через нигерийские границы.

Государственный переворот в Бенине: военные объявили об отстранении президента Талона и роспуске правительства – СМИ07.12.25, 11:52 • 4890 просмотров

Президент Нигерии Тинубу направил истребители для установления контроля над воздушным пространством Бенина, тогда как его союзник, президент Бенина Патрис Талон, пытался подавить попытку переворота, осуществленную небольшой группой солдат.

Офис Тинубу заявил, что операция включает миссии по наблюдению и быстрому вмешательству, скоординированные с Бенином. Ожидается, что миссию усилят войска из Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара и Ганы в рамках западноафриканского блока ЭКОВАС.

В последний раз Нигерия вмешивалась за границу в 2017 году в Гамбии, где президент Яхья Джамме быстро капитулировал.

Попытка государственного переворота в Бенине: МВД страны заявило о срыве мятежа07.12.25, 14:23 • 6286 просмотров

Степан Гафтко

