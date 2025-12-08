Нигерия направила войска и авиацию в Бенин для подавления попытки государственного переворота
Киев • УНН
Нигерия направила истребители и сухопутные войска в Бенин после неудачной попытки государственного переворота. Президент Нигерии Тинубу действует из-за опасений распространения насилия.
Нигерия в понедельник направила истребители и наземные войска в соседний Бенин, чтобы помочь восстановить порядок после неудачной попытки государственного переворота, стремясь предотвратить политический кризис в ключевом западноафриканском торговом коридоре. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Это первое иностранное военное вмешательство Нигерии почти за десятилетие. Аналитики отмечают, что действия президента Болы Тинубу мотивированы опасениями, что недружественный военный режим в Бенине может привести к распространению насилия через нигерийские границы.
Президент Нигерии Тинубу направил истребители для установления контроля над воздушным пространством Бенина, тогда как его союзник, президент Бенина Патрис Талон, пытался подавить попытку переворота, осуществленную небольшой группой солдат.
Офис Тинубу заявил, что операция включает миссии по наблюдению и быстрому вмешательству, скоординированные с Бенином. Ожидается, что миссию усилят войска из Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуара и Ганы в рамках западноафриканского блока ЭКОВАС.
В последний раз Нигерия вмешивалась за границу в 2017 году в Гамбии, где президент Яхья Джамме быстро капитулировал.
