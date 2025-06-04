Нідерланди підтримають Україну: 400 мільйон євро, зокрема понад 150 військово-морських засобів
Київ • УНН
Для захисту Чорного моря та річок України Нідерланди нададуть пакет допомоги на 400 млн євро. Він включає понад 100 патрульних катерів та інших суден.
Для захисту Чорного моря і ключових річок України від російських атак Нідерланди передадуть Україні новий пакет вартістю 400 мільйонів євро.
Повідомляє УНН із посиланням на Telegraaf.
Деталі
Це "дуже важливо", через зростаючу загрозу з боку росії на Чорному морі - Нідерланди нададуть Україні понад 100 патрульних катерів та інших суден у рамках пакету підтримки, який становить 400 мільйонів євро - підтвердив міністр оборони Рубен Брекельманс.
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Вказуючи на річку Дніпро та Чорне море, Брекельманс підкреслив, що "росіяни намагаються перетнути воду". зс рф намагається протиснутися там, де раніше застрягло вторгнення загарбників і де "роками була лінія фронту".
Довідка
Новий пакет підтримки включає швидкісні патрульні катери та судна, які можуть використовуватися командос та іншими спеціальними підрозділами, сказав Брекельманс у середу після прибуття на зустріч з українськими союзниками в Брюсселі. Ця так звана Контактна група з питань оборони України (UDCG) збирає військову допомогу для цієї країни та координує підтримку між собою.
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