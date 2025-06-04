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Нідерланди підтримають Україну: 400 мільйон євро, зокрема понад 150 військово-морських засобів

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Для захисту Чорного моря та річок України Нідерланди нададуть пакет допомоги на 400 млн євро. Він включає понад 100 патрульних катерів та інших суден.

Нідерланди підтримають Україну: 400 мільйон євро, зокрема понад 150 військово-морських засобів

Для захисту Чорного моря і ключових річок України від російських атак Нідерланди передадуть Україні новий пакет вартістю 400 мільйонів євро.

Повідомляє УНН із посиланням на Telegraaf.

Деталі

Це "дуже важливо", через зростаючу загрозу з боку росії на Чорному морі - Нідерланди нададуть Україні понад 100 патрульних катерів та інших суден у рамках пакету підтримки, який становить 400 мільйонів євро - підтвердив міністр оборони Рубен Брекельманс.

Раніше Нідерланди надавали винищувачі F-16 та артилерію, але мало зброї для водних умов

 - ідеться у заяві представника міністерства оборони європейської країни.

Вказуючи на річку Дніпро та Чорне море, Брекельманс підкреслив, що "росіяни намагаються перетнути воду". зс рф намагається протиснутися там, де раніше застрягло вторгнення загарбників і де "роками була лінія фронту".

Довідка

Новий пакет підтримки включає швидкісні патрульні катери та судна, які можуть використовуватися командос та іншими спеціальними підрозділами, сказав Брекельманс у середу після прибуття на зустріч з українськими союзниками в Брюсселі. Ця так звана Контактна група з питань оборони України (UDCG) збирає військову допомогу для цієї країни та координує підтримку між собою.

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Ігор Тележніков

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Нідерланди
Україна
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