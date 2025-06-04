Нидерланды поддержат Украину: 400 миллионов евро, в том числе более 150 военно-морских средств

$41.640.02
47.430.08
ukenru
После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен
14:27 • 2094 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
14:12 • 9122 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 14713 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 17829 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

12:45 • 15968 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
11:35 • 19449 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 29658 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
4 июня, 09:02 • 35503 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
4 июня, 08:02 • 36603 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
4 июня, 06:24 • 88140 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.1м/с
38%
752мм
Популярные новости

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

4 июня, 05:11 • 53080 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

4 июня, 06:53 • 46878 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

4 июня, 08:26 • 35591 просмотра

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

09:45 • 25460 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

10:53 • 26078 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 1128 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 14807 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 88148 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 129534 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 219319 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 13436 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 69301 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 219302 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 141768 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 143117 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Нидерланды поддержат Украину: 400 миллионов евро, в том числе более 150 военно-морских средств

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Для защиты Черного моря и рек Украины Нидерланды предоставят пакет помощи на 400 млн евро. Он включает более 100 патрульных катеров и других судов.

Нидерланды поддержат Украину: 400 миллионов евро, в том числе более 150 военно-морских средств

Для защиты Черного моря и ключевых рек Украины от российских атак Нидерланды передадут Украине новый пакет стоимостью 400 миллионов евро.

Сообщает УНН со ссылкой на Telegraaf.

Детали

Это "очень важно", из-за растущей угрозы со стороны россии на Черном море - Нидерланды предоставят Украине более 100 патрульных катеров и других судов в рамках пакета поддержки, который составляет 400 миллионов евро - подтвердил министр обороны Рубен Брекельманс.

Ранее Нидерланды предоставляли истребители F-16 и артиллерию, но мало оружия для водных условий

- говорится в заявлении представителя министерства обороны европейской страны.

Указывая на реку Днепр и Черное море, Брекельманс подчеркнул, что "россияне пытаются пересечь воду". вс рф пытается протиснуться там, где раньше застряло вторжение захватчиков и где "годами была линия фронта".

Справка

Новый пакет поддержки включает скоростные патрульные катера и суда, которые могут использоваться коммандос и другими специальными подразделениями, сказал Брекельманс в среду после прибытия на встречу с украинскими союзниками в Брюсселе. Эта так называемая Контактная группа по вопросам обороны Украины (UDCG) собирает военную помощь для этой страны и координирует поддержку между собой.

Напомним

Латвия отправила Украине 1500 боевых беспилотников в рамках международной коалиции

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Марк Рютте стремится, чтобы ежегодный саммит Альянса, который состоится в следующем месяце, был коротким и проходил в дружеской атмосфере.

Испания и Нидерланды готовы поддержать будущий законопроект, который положит конец российским газовым контрактам

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаТехнологии
Латвия
НАТО
Испания
Нидерланды
Украина
F-16 Fighting Falcon
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9