Нидерланды поддержат Украину: 400 миллионов евро, в том числе более 150 военно-морских средств
Киев • УНН
Для защиты Черного моря и рек Украины Нидерланды предоставят пакет помощи на 400 млн евро. Он включает более 100 патрульных катеров и других судов.
Для защиты Черного моря и ключевых рек Украины от российских атак Нидерланды передадут Украине новый пакет стоимостью 400 миллионов евро.
Сообщает УНН со ссылкой на Telegraaf.
Детали
Это "очень важно", из-за растущей угрозы со стороны россии на Черном море - Нидерланды предоставят Украине более 100 патрульных катеров и других судов в рамках пакета поддержки, который составляет 400 миллионов евро - подтвердил министр обороны Рубен Брекельманс.
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Указывая на реку Днепр и Черное море, Брекельманс подчеркнул, что "россияне пытаются пересечь воду". вс рф пытается протиснуться там, где раньше застряло вторжение захватчиков и где "годами была линия фронта".
Справка
Новый пакет поддержки включает скоростные патрульные катера и суда, которые могут использоваться коммандос и другими специальными подразделениями, сказал Брекельманс в среду после прибытия на встречу с украинскими союзниками в Брюсселе. Эта так называемая Контактная группа по вопросам обороны Украины (UDCG) собирает военную помощь для этой страны и координирует поддержку между собой.
Напомним
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