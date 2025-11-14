Нічні вибухи у Києві: працює ППО, є влучання БпЛА у житловий будинок
Київ • УНН
Вночі 14 листопада у Києві пролунали вибухи, працювала ППО. Зафіксовано влучання БпЛА у житловий будинок у Дніпровському районі, є виклик медиків.
У Києві в ніч на п'ятницю, 14 листопада, було чути вибухи. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Перші вибухи пролунали близько 0:30, повторні - близько 0:45.
У Києві працюють сили ППО. Масована атака ворога на столицю. Перебувайте в укриттях!
Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про виклик медиків у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, там зафіксовано влучання БпЛА у житловий будинок.
Раніше Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Києва.
Тим часом моніторингові канали попереджають про пуск ракет "Кинджал" та "Калібр" по столиці України.
Нагадаємо
В ніч на 8 листопада росія вдарила по Києву та 8 областях.
