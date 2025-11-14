Ночные взрывы в Киеве: работает ПВО, есть попадание БПЛА в жилой дом
Киев • УНН
Ночью 14 ноября в Киеве прогремели взрывы, работала ПВО. Зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Днепровском районе, есть вызов медиков.
В Киеве в ночь на пятницу, 14 ноября, были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Первые взрывы прозвучали около 0:30, повторные - около 0:45.
В Киеве работают силы ПВО. Массированная атака врага на столицу. Находитесь в укрытиях!
Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о вызове медиков в Днепровском районе. По предварительной информации, там зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом.
Ранее Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Киева.
Тем временем мониторинговые каналы предупреждают о пуске ракет "Кинжал" и "Калибр" по столице Украины.
Напомним
В ночь на 8 ноября Россия ударила по Киеву и 8 областям.
