Нічна атака на Харківщину: постраждали вісім людей, серед них дитина

Внаслідок ворожої атаки по Харківській області в ніч на 28 травня постраждали вісім людей, серед яких - дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

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За його словами, у селищі Васищеве Харківського району Безлюдівської територіальної громади внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки.

А також 4-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес - розповів Синєгубов.

Також, за його інформацією, у селищі Есхар Чугуївського району Новопокровської територіальної громади внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

"Пораненим надається вся необхідна медична допомога", - додав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо

У Харкові вночі 28 травня пролунали вибухи. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів було чутно з передмістя та закликав містян залишатися в укриттях.

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