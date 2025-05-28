Нічна атака на Харківщину: постраждали вісім людей, серед них дитина
Київ • УНН
Вночі 28 травня внаслідок обстрілів Харківської області постраждали восьмеро людей, включно з чотирирічною дитиною. Поранені отримали необхідну медичну допомогу.
Внаслідок ворожої атаки по Харківській області в ніч на 28 травня постраждали вісім людей, серед яких - дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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За його словами, у селищі Васищеве Харківського району Безлюдівської територіальної громади внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки.
А також 4-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес
Також, за його інформацією, у селищі Есхар Чугуївського району Новопокровської територіальної громади внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.
"Пораненим надається вся необхідна медична допомога", - додав голова Харківської ОВА.
Нагадаємо
У Харкові вночі 28 травня пролунали вибухи. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів було чутно з передмістя та закликав містян залишатися в укриттях.
У Харкові обстріляли рейсовий автобус: що відомо26.05.25, 23:32 • 29689 переглядiв