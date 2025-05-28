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Нічна атака на Харківщину: постраждали вісім людей, серед них дитина

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Вночі 28 травня внаслідок обстрілів Харківської області постраждали восьмеро людей, включно з чотирирічною дитиною. Поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Нічна атака на Харківщину: постраждали вісім людей, серед них дитина

Внаслідок ворожої атаки по Харківській області в ніч на 28 травня постраждали вісім людей, серед яких - дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, у селищі Васищеве Харківського району Безлюдівської територіальної громади внаслідок обстрілу постраждали 51-річний, 43-річний та 59-річний чоловіки.

А також 4-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес

- розповів Синєгубов.

Також, за його інформацією, у селищі Есхар Чугуївського району Новопокровської територіальної громади внаслідок обстрілу постраждали 63-річний і 80-річний чоловіки, та 63-річна і 71-річна жінки.

"Пораненим надається вся необхідна медична допомога", - додав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо

У Харкові вночі 28 травня пролунали вибухи. Згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що звуки вибухів було чутно з передмістя та закликав містян залишатися в укриттях.

У Харкові обстріляли рейсовий автобус: що відомо26.05.25, 23:32 • 29689 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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