У Харкові обстріляли рейсовий автобус: що відомо
Київ • УНН
У Київському районі Харкова невідомі з автомобіля обстріляли рейсовий автобус, ймовірно, з пневматичної зброї. Внаслідок інциденту пошкоджено скло транспортного засобу.
У Харкові невідомі обстріляли рейсовий автобус. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласної поліції.
Деталі
Зазначається, що 26 травня близько 18:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення зі служби "102" про подію у Київському районі міста.
Згідно з повідомленням, на вулиці Академіка Барабашова невідомі, перебуваючи в автомобілі, здійснили постріл, ймовірно, з пневматичної зброї по рейсовому автобусу. Унаслідок події було пошкоджено скло транспортного засобу. На даний час за медичною допомогою ніхто не звертався
Вказується, що на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини події, опитують свідків.
Нагадаємо
17 травня близько 06:00 на виїзді з міста Білопілля Сумського району ворог атакував безпілотником рейсовий мікроавтобус. Унаслідок атаки окупантів загинуло 9 людей.
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