Міжнародне гуманітарне право не діє: Лубінець прокоментував російську атаку на цивільний автобус на Сумщині

17 травня пасажирський автобус на Сумщині став мішенню для російського дрона. У результаті загинули дев'ять людей. Ще сім - дістали поранення. Це доводить те, що міжнародне гуманітарне право сьогодні не діє. Його порушення не мають наслідків, а тому постійно повторюються заявив омбудсмен Дмитро Лубінець пише УНН.

Дев’ятеро загиблих. Семеро поранених. Без жодної логіки. Без жодного виправдання. Автобус просто їхав у напрямку Сум. Цього ж дня я показав це фото на конференції Lennart Meri в Таллінні. Панель, у якій виступав, мала назву: "Чи не зникає міжнародне право?" І відповідь була перед усіма — на фото - написав він у своєму Telegram.

Лубінець додав, що міжнародне гуманітарне право більше не захищає і не карає. Ба більше його ігнорують та з нього глузують.

Світ не зробив висновків ще у 2014 році, коли росія анексувала Крим. Але безкарність почалася раніше — у Грузії, Чечні, Молдові. Кожна нова війна росії — це тортури, зґвалтування, вбивства, депортації. І кожного разу — жодної відповідальності - наголосив він.

Омбудсмен зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано понад 167 тисяч воєнних злочинів. Понад 45 тисяч постраждалих серед цивільних та 625 вбитих дітей, наймолодшому з яких було два дні - він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі. Окрім цього, як зазначає Лубінець, росія викрадає українських дітей, змінює їм імена, передає на "усиновлення" та готує до війни проти їхньої ж батьківщини.

Це не просто злочини. Це — виклик усьому, що ми називали правом. Міжнародне гуманітарне право сьогодні безсиле. Воно є — але не діє. Його порушення не мають наслідків, а тому повторюються. Світ досі відповідає на зло дипломатією й занепокоєнням. У той час як росія — ракетами й дронами. Право, яке не карає, — не захищає. Угода, яку не виконують, — це фікція. Ми бачили це на прикладі Будапештського меморандуму. Якщо міжнародне право не знайде сили карати порушників, ми всі залишимось беззахисними. Бо безкарність — це паливо для наступної війни - підсумував він.

Нагадаємо

17 травня російські війська у Білопільській громаді Сумської області завдали смертоносний удар дроном по автобусу, коли люди їхали на евакуацію. 17-18 травня в Сумській області оголошено Днями жалоби.