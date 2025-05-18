Международное гуманитарное право не действует: Лубинец прокомментировал российскую атаку на гражданский автобус в Сумской области

17 мая пассажирский автобус в Сумской области стал мишенью для российского дрона. В результате погибли девять человек. Еще семь - получили ранения. Это доказывает то, что международное гуманитарное право сегодня не действует. Его нарушения не имеют последствий, а потому постоянно повторяются заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец пишет УНН.

Девять погибших. Семь раненых. Без всякой логики. Без всякого оправдания. Автобус просто ехал в направлении Сум. В этот же день я показал это фото на конференции Lennart Meri в Таллинне. Панель, в которой выступал, называлась: "Не исчезает ли международное право?" И ответ был перед всеми - на фото - написал он в своем Telegram.

Лубинец добавил, что международное гуманитарное право больше не защищает и не наказывает. Более того его игнорируют и над ним издеваются.

Мир не сделал выводов еще в 2014 году, когда россия аннексировала Крым. Но безнаказанность началась раньше - в Грузии, Чечне, Молдове. Каждая новая война россии - это пытки, изнасилования, убийства, депортации. И каждый раз - никакой ответственности - подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украине зарегистрировано более 167 тысяч военных преступлений. Более 45 тысяч пострадавших среди гражданских и 625 убитых детей, самому младшему из которых было два дня - он погиб во время обстрела роддома в Запорожье. Кроме этого, как отмечает Лубинец, россия похищает украинских детей, меняет им имена, передает на "усыновление" и готовит к войне против их же родины.

Это не просто преступления. Это - вызов всему, что мы называли правом. Международное гуманитарное право сегодня бессильно. Оно есть - но не действует. Его нарушения не имеют последствий, а потому повторяются. Мир до сих пор отвечает на зло дипломатией и обеспокоенностью. В то время как россия - ракетами и дронами. Право, которое не наказывает, - не защищает. Соглашение, которое не выполняют, - это фикция. Мы видели это на примере Будапештского меморандума. Если международное право не найдет силы наказывать нарушителей, мы все останемся беззащитными. Потому что безнаказанность - это топливо для следующей войны - подытожил он.

Напомним

17 мая российские войска в Белопольской общине Сумской области нанесли смертоносный удар дроном по автобусу, когда люди ехали на эвакуацию. 17-18 мая в Сумской области объявлены Днями траура.