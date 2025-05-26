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В Харькове обстреляли рейсовый автобус: что известно

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

В Киевском районе Харькова неизвестные из автомобиля обстреляли рейсовый автобус, вероятно, из пневматического оружия. В результате инцидента повреждено стекло транспортного средства.

В Харькове обстреляли рейсовый автобус: что известно

В Харькове неизвестные обстреляли рейсовый автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение областной полиции.

Детали

Отмечается, что 26 мая около 18:20 в Харьковское районное управление полиции №1 поступило сообщение из службы "102" о происшествии в Киевском районе города.

Согласно сообщению, на улице Академика Барабашова неизвестные, находясь в автомобиле, произвели выстрел, вероятно, из пневматического оружия по рейсовому автобусу. В результате происшествия было повреждено стекло транспортного средства. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался

- сообщили в полиции.

Указывается, что на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей.

Напомним

17 мая около 06:00 на выезде из города Белополье Сумского района враг атаковал беспилотником рейсовый микроавтобус. В результате атаки оккупантов погибли 9 человек.

Международное гуманитарное право не действует: Лубинец прокомментировал российскую атаку на гражданский автобус в Сумской области18.05.25, 19:32 • 6349 просмотров

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