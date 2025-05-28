Ночная атака на Харьковщину: пострадали восемь человек, среди них ребенок

В результате вражеской атаки по Харьковской области в ночь на 28 мая пострадали восемь человек, среди которых - ребенок. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, в поселке Васищево Харьковского района Безлюдовской территориальной громады в результате обстрела пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины.

А также 4-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс - рассказал Синегубов.

Также, по его информации, в поселке Эсхар Чугуевского района Новопокровской территориальной громады в результате обстрела пострадали 63-летний и 80-летний мужчины, и 63-летняя и 71-летняя женщины.

"Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним

В Харькове ночью 28 мая прогремели взрывы. Впоследствии городской голова Игорь Терехов сообщил, что звуки взрывов были слышны из пригорода и призвал горожан оставаться в укрытиях.

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