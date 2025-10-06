Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено
Внаслідок нічної атаки ворожими БпЛА на Харків постраждали чотири людини, троє з яких зазнали гострої реакції на стрес. Місто пережило близько 15 вибухів та перебої з електрикою.
Внаслідок нічної атаки на Харків постраждали чотири людини. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, троє людей зазнали гострої реакції на стрес.
Постраждалим надається необхідна медична допомога
Згодом він уточнив, що до медиків також звернувся 63-річний чоловік, йому надається медична допомога.
Нагадаємо
Харків пізно ввечері, 5 жовтня, був атакований вроржими БпЛА. У місті пролунало близько 15 вибухів, сталися перебої з електрикою.
