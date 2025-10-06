Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен

$41.280.00
48.500.00
ukenru
5 октября, 15:08 • 15582 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 42432 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 64020 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 81768 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 147406 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 119568 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 108783 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 141506 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 112869 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 49904 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
0м/с
96%
749мм
Популярные новости
ХАМАС согласился передать свое оружие под международный надзор, но есть условие5 октября, 18:16 • 5846 просмотра
Тысяча человек заблокированы на Эвересте из-за мощного снежного шторма5 октября, 18:38 • 3398 просмотра
Харьков атакован вражескими БПЛА, часть города обесточена5 октября, 20:18 • 2902 просмотра
Враг нанес массированный ракетно-авиационный удар: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте5 октября, 20:50 • 8032 просмотра
Украина доминирует на рынке куриных яиц Великобритании, вызывая возмущение местных фермеров - The Guardian22:21 • 3936 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 147401 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 81278 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 93936 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 141503 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 112866 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Олег Синегубов
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Запорожье
Львов
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 46999 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 44672 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 119567 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 54241 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 56179 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд
Леопард 2

Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен

Киев • УНН

 • 872 просмотра

В результате ночной атаки вражескими БПЛА на Харьков пострадали четыре человека, трое из которых испытали острую реакцию на стресс. Город пережил около 15 взрывов и перебои с электричеством.

Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен

В результате ночной атаки на Харьков пострадали четыре человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Детали

По его словам, три человека получили острую реакцию на стресс.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

- рассказал Синегубов.

Впоследствии он уточнил, что к медикам также обратился 63-летний мужчина, ему оказывается медицинская помощь.

Напомним

Харьков поздно вечером, 5 октября, был атакован вражескими БпЛА. В городе прозвучало около 15 взрывов, произошли перебои с электричеством.

Харьков пережил тяжелую ночь: рф атаковала КАБами, ракетами и дронами, пострадал район "Барабашово", среди 6 пострадавших полицейский01.10.25, 09:08 • 3138 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Электроэнергия
Олег Синегубов
Харьков