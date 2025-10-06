Ночная атака на Харьков: четыре человека пострадали, город обесточен
В результате ночной атаки вражескими БПЛА на Харьков пострадали четыре человека, трое из которых испытали острую реакцию на стресс. Город пережил около 15 взрывов и перебои с электричеством.
В результате ночной атаки на Харьков пострадали четыре человека. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По его словам, три человека получили острую реакцию на стресс.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Впоследствии он уточнил, что к медикам также обратился 63-летний мужчина, ему оказывается медицинская помощь.
Напомним
Харьков поздно вечером, 5 октября, был атакован вражескими БпЛА. В городе прозвучало около 15 взрывов, произошли перебои с электричеством.
