Негода на Харківщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані
Київ • УНН
У Харківській області через негоду загинула 56-річна жінка, ще п'ятеро людей, включаючи 7-річну дівчинку, отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки стихії.
У Харківській області через негоду загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.
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Зазначається, що на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин.
Рятувальники також деталізували наслідки стихії.
- У с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка.
- У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини.
- У Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.
- У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.
- У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих.
- У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.
"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", - резюмували в ДСНС.
Нагадаємо
У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.
Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.
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