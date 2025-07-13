Негода на Харківщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані

У Харківській області через негоду загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин.

Рятувальники також деталізували наслідки стихії.

У с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка.

У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини.

У Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.

У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.

У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих.

У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", - резюмували в ДСНС.

Нагадаємо

У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію