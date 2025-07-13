Негода на Харківщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані

$41.820.00
48.980.00
ukenru
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 18:07 • 14831 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
12 липня, 17:25 • 39383 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
12 липня, 16:32 • 68231 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
12 липня, 14:30 • 63176 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 69536 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 203426 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 202594 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 163435 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 107580 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 85718 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
64%
751мм
Популярнi новини
Операторів ворожих дронів, причетних до смерті однорічного хлопчика на Херсонщині, знищили - Генштаб12 липня, 14:47 • 4754 перегляди
Продовжимо працювати над досягненням угоди, але готові до контрзаходів: в ЄС відреагували на 30% мита від Трампа12 липня, 15:23 • 9822 перегляди
Чим менше політизації - тим краще: юристи, військові та нардепи про справу Шабуніна12 липня, 15:56 • 10355 перегляди
Використав псевдонім: президент Фінляндії таємно взяв участь у змаганнях з тріатлону12 липня, 16:19 • 9204 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух12 липня, 16:47 • 31058 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 203426 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 202594 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 187427 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 209221 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 240293 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час12 липня, 14:30 • 63174 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 61990 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 66309 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 105119 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 122358 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Негода на Харківщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані

Київ • УНН

 • 262 перегляди

У Харківській області через негоду загинула 56-річна жінка, ще п'ятеро людей, включаючи 7-річну дівчинку, отримали поранення. Рятувальники ліквідовують наслідки стихії.

Негода на Харківщині: одна людина загинула, п'ятеро травмовані

У Харківській області через негоду загинула одна людина, ще п'ятеро дістали поранення, зокрема дитина. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС залучені 171 рятувальник та 38 одиниць техніки, а також відділення місцевої пожежної команди селища Пісочин.

Рятувальники також деталізували наслідки стихії.

  • У с. Першотравневе Чугуївського району внаслідок падіння дерева загинула 56-річна жінка.
    • У Салтівському районі Харкова поривами вітру зірвало дах приватного будинку, постраждало 3 людини.
      • У Основ'янському районі внаслідок падіння дерева постраждала 7-річна дівчинка.
        • У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на легковий автомобіль постраждав чоловік 1973 р.н.
          • У Слобідському районі впав поворотний баштовий кран. Без постраждалих.
            • У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік м. Мерефа впало дерево на електричний потяг. Інформація про постраждалих не надходила.

              "Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають", - резюмували в ДСНС.

              Нагадаємо

              У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

              Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

              Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію12.07.25, 20:57 • 4078 переглядiв

              Вадим Хлюдзинський

              Вадим Хлюдзинський

              Події
              Харківська область
              Державна служба України з надзвичайних ситуацій
              Харків
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9