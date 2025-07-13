Непогода в Харьковской области: один человек погиб, пятеро травмированы

В Харьковской области из-за непогоды погиб один человек, еще пятеро получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин.

Спасатели также детализировали последствия стихии.

В с. Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева погибла 56-летняя женщина.

В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека.

В Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка.

В Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 г.р.

В Слободском районе упал поворотный башенный кран. Без пострадавших.

В Харьковском районе от ст. Покотиловка в сторону г. Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.

"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", - резюмировали в ГСЧС.

Напомним

В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. В с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще три человека пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.

Также в Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.

Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию