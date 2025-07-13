Непогода в Харьковской области: один человек погиб, пятеро травмированы
Киев • УНН
В Харьковской области из-за непогоды погибла 56-летняя женщина, еще пять человек, включая 7-летнюю девочку, получили ранения. Спасатели ликвидируют последствия стихии.
В Харьковской области из-за непогоды погиб один человек, еще пятеро получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на ликвидацию последствий непогоды от ГСЧС привлечены 171 спасатель и 38 единиц техники, а также отделение местной пожарной команды поселка Песочин.
Спасатели также детализировали последствия стихии.
- В с. Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева погибла 56-летняя женщина.
- В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека.
- В Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка.
- В Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 г.р.
- В Слободском районе упал поворотный башенный кран. Без пострадавших.
- В Харьковском районе от ст. Покотиловка в сторону г. Мерефа упало дерево на электрический поезд. Информация о пострадавших не поступала.
"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", - резюмировали в ГСЧС.
Напомним
В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. В с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще три человека пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.
Также в Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.
Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию12.07.25, 20:57 • 4034 просмотра