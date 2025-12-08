$42.060.13
Не задекларували майна на 8 млн гривень: слідство у справі голови Одеської облради Діденка та його дружини-нардепки завершено

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Завершено слідство у справі голови Одеської облради Григорія Діденка та нардепки Юлії Діденко. Вони не внесли до декларацій за 2021–2023 роки відомості про майно на понад 8 млн гривень, включаючи апартаменти та два Audi SQ8.

Не задекларували майна на 8 млн гривень: слідство у справі голови Одеської облради Діденка та його дружини-нардепки завершено

У справі стосовно голови Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружини - народного депутата України IX скликання Юлії Діденко, яких підозрюють у декларуванні недостовірних відомостей завершено слідство. Пара не внесла до декларацій за 2021–2023 роки відомості про майно на понад 8 млн гривень, включаючи апартаменти та два Audi SQ8. Про це пише УНН з посиланням на САП.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та народну депутатку Юлію Діденко.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно голови обласної ради та його дружини – народної депутатки України IX скликання, підозрюваних у декларуванні недостовірних відомостей (ч. 2 ст. 366-2 КК України) 

- йдеться в повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що посадовець та його дружина не внесли до своїх щорічних декларацій за 2021–2023 роки відомості про наявне майно на суму понад 8 млн грн.

На сьогодні за дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Наразі на розгляді у ВАКС перебуває позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн грн та їх стягнення в дохід держави. У 2021–2024 роках подружжя набуло у власність майна на майже 5 млн грн, серед якого два автомобілі "Audi SQ8" (2021 і 2024 років випуску) та грошові внески за договором придбання майнових прав. Проте, проаналізувавши їхні доходи й видатки, встановлено неможливість набути ці активи за рахунок законних джерел прибутку 

- додали в САП.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині - народній депутатці України IX скликання Юлії Діденко. Зʼясувалося, що у пара придбали майна майже на 5 млн гривень, серед якого – апартаменти та два автомобілі "Audi SQ8".

Павло Башинський

