Не задекларировали имущество на 8 млн гривен: следствие по делу главы Одесского облсовета Диденко и его жены-нардепа завершено

По делу в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жены - народного депутата Украины IX созыва Юлии Диденко, которых подозревают в декларировании недостоверных сведений, завершено следствие. Пара не внесла в декларации за 2021–2023 годы сведения об имуществе на более чем 8 млн гривен, включая апартаменты и два Audi SQ8. Об этом пишет УНН со ссылкой на САП.

По данным источников УНН, речь идет о председателе Одесского областного совета Григории Диденко и народном депутате Юлии Диденко.

В рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн грн.

На сегодняшний день по поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Сейчас на рассмотрении в ВАКС находится иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн и их взыскании в доход государства. В 2021–2024 годах супруги приобрели в собственность имущество на почти 5 млн грн, среди которого два автомобиля "Audi SQ8" (2021 и 2024 годов выпуска) и денежные взносы по договору приобретения имущественных прав. Однако, проанализировав их доходы и расходы, установлена невозможность приобрести эти активы за счет законных источников прибыли