14:55 • 2516 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 5366 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 11572 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 19084 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 20467 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15315 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 24450 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13078 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 13151 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 13009 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Не задекларировали имущество на 8 млн гривен: следствие по делу главы Одесского облсовета Диденко и его жены-нардепа завершено

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Завершено следствие по делу главы Одесского облсовета Григория Диденко и нардепа Юлии Диденко. Они не внесли в декларации за 2021–2023 годы сведения об имуществе на более чем 8 млн гривен, включая апартаменты и два Audi SQ8.

Не задекларировали имущество на 8 млн гривен: следствие по делу главы Одесского облсовета Диденко и его жены-нардепа завершено

По делу в отношении председателя Одесского областного совета Григория Диденко и его жены - народного депутата Украины IX созыва Юлии Диденко, которых подозревают в декларировании недостоверных сведений, завершено следствие. Пара не внесла в декларации за 2021–2023 годы сведения об имуществе на более чем 8 млн гривен, включая апартаменты и два Audi SQ8. Об этом пишет УНН со ссылкой на САП.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о председателе Одесского областного совета Григории Диденко и народном депутате Юлии Диденко.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении председателя областного совета и его жены – народного депутата Украины IX созыва, подозреваемых в декларировании недостоверных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн грн.

На сегодняшний день по поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Сейчас на рассмотрении в ВАКС находится иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн грн и их взыскании в доход государства. В 2021–2024 годах супруги приобрели в собственность имущество на почти 5 млн грн, среди которого два автомобиля "Audi SQ8" (2021 и 2024 годов выпуска) и денежные взносы по договору приобретения имущественных прав. Однако, проанализировав их доходы и расходы, установлена невозможность приобрести эти активы за счет законных источников прибыли 

- добавили в САП.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене - народному депутату Украины IX созыва Юлии Диденко. Выяснилось, что пара приобрела имущество почти на 5 млн гривен, среди которого – апартаменты и два автомобиля "Audi SQ8".

Павел Башинский

