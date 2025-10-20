$41.730.10
12:10 • 7174 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
08:37 • 19005 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
08:22 • 44790 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
08:16 • 24599 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 27554 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10155 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25238 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26013 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 64790 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 109095 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Популярнi новини
Публікації
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
ATACMS
МіГ-31

Голову Одеської облради Діденка та його дружину нардепку запідозрили у недостовірному декларуванні

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру голові Одеської облради Григорію Діденку та його дружині Юлії Діденко. Вони не внесли до декларацій за 2021–2023 роки відомості про майно на понад 8 млн гривень, включаючи апартаменти та два Audi SQ8.

Голову Одеської облради Діденка та його дружину нардепку запідозрили у недостовірному декларуванні

Правоохоронці повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині - народній депутатці України IX скликання Юлії Діденко. Зʼясувалося, що у пара придбали майна майже на 5 млн гривень, серед якого – апартаменти та два автомобілі "Audi SQ8", передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та народну депутатку Юлію Діденко.

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові обласної ради та його дружині – народній депутатці України IX скликання 

- повідомили у САП.

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець та його дружина не внесли до своїх щорічних декларацій за 2021–2023 роки відомості про наявне майно на суму понад 8 млн гривень.

Крім того, прокурор САП за матеріалами НАБУ подав до суду позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн гривень та їх стягнення в дохід держави.

Зʼясувалося, що голова облради та його дружина – народний депутат у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн гривень, серед якого – апартаменти та два автомобілі "Audi SQ8" (2021 і 2024 років випуску). Проте, проаналізувавши доходи й видатки родини, встановлено неможливість набути ці активи за рахунок законних джерел 

- додали в САП.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Санкція статті передбачає штраф від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо

Народному депутату Євгену Шевченко, якого підозрюють у державній зраді, повідомлено про нову підозру. На цей раз депутата підозрюють у легалізації коштів, одержаними злочинним шляхом.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Шлюб
Національне антикорупційне бюро України
Україна