Голову Одеської облради Діденка та його дружину нардепку запідозрили у недостовірному декларуванні

Правоохоронці повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині - народній депутатці України IX скликання Юлії Діденко. Зʼясувалося, що у пара придбали майна майже на 5 млн гривень, серед якого – апартаменти та два автомобілі "Audi SQ8", передає УНН.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та народну депутатку Юлію Діденко.

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові обласної ради та його дружині – народній депутатці України IX скликання - повідомили у САП.

Зазначається, що у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець та його дружина не внесли до своїх щорічних декларацій за 2021–2023 роки відомості про наявне майно на суму понад 8 млн гривень.

Крім того, прокурор САП за матеріалами НАБУ подав до суду позов про визнання необґрунтованими активів подружжя на суму майже 5 млн гривень та їх стягнення в дохід держави.

Зʼясувалося, що голова облради та його дружина – народний депутат у 2021–2024 роках придбали майна майже на 5 млн гривень, серед якого – апартаменти та два автомобілі "Audi SQ8" (2021 і 2024 років випуску). Проте, проаналізувавши доходи й видатки родини, встановлено неможливість набути ці активи за рахунок законних джерел - додали в САП.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Санкція статті передбачає штраф від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

