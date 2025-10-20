Главу Одесского облсовета Диденко и его жену-нардепа заподозрили в недостоверном декларировании

Правоохранители сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене - народному депутату Украины IX созыва Юлии Диденко. Выяснилось, что пара приобрела имущества почти на 5 млн гривен, среди которого – апартаменты и два автомобиля "Audi SQ8", передает УНН.

Детали

По данным источников УНН, речь идет о председателе Одесского областного совета Григории Диденко и народном депутате Юлии Диденко.

САП и НАБУ сообщили о подозрении в декларировании недостоверных сведений председателю областного совета и его жене – народному депутату Украины IX созыва - сообщили в САП.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что должностное лицо и его жена не внесли в свои ежегодные декларации за 2021–2023 годы сведения об имеющемся имуществе на сумму более 8 млн гривен.

Кроме того, прокурор САП по материалам НАБУ подал в суд иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн гривен и их взыскании в доход государства.

Выяснилось, что председатель облсовета и его жена – народный депутат в 2021–2024 годах приобрели имущества почти на 5 млн гривен, среди которого – апартаменты и два автомобиля "Audi SQ8" (2021 и 2024 годов выпуска). Однако, проанализировав доходы и расходы семьи, установлена невозможность приобрести эти активы за счет законных источников - добавили в САП.

Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (Умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц).

Санкция статьи предусматривает штраф от шести тысяч до восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним

