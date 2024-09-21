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Не лише фортифікації: як забезпечується безпека та оборона на Київщині

Не лише фортифікації: як забезпечується безпека та оборона на Київщині

Київ • УНН

 • 14848 перегляди

Начальник КОВА розповів про заходи з безпеки та оборони області.

Безпека та оборона – це не лише фортифікаційні споруди, а й допомога військовим, захист об’єктів енергетики, будівництво укриттів. Про це в інтерв'ю OBOZ.UA розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

Безпека та оборона – це не лише питання фортифікацій. Це постійна допомога військовим, збільшення кількості мобільних вогневих груп на Київщині, захист енергетичних об'єктів, будівництво укриттів. Протягом останнього року тільки з обласного бюджету на допомогу військовим виділили понад 600 млн грн. Активно до допомоги долучаються райони та громади Київщини. Забезпечуємо дронами, автівками, паливом, такмедом. Насамперед ідеться про наші підшефні бригади – 72 ім. Чорних Запорожців та 114 ТрО. Але також допомагаємо бригаді протиповітряної оборони, що захищає небо не тільки Київщини, але й Києва; Нацгвардії, Силам спеціальних операцій, розвідці

- розповів Руслан Кравченко.

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Голова КОВА розповів, що мобільним вогневим групам Київщини разом із районами та відповідальним бізнесом було передано 72 пікапи, коштом обласного бюджету повністю оснастили їх необхідними засобами, райони та бізнес придбали для них 5 мікроавтобусів. І робота над збільшенням кількості авто продовжується.

"Посилення систем ППО - це одне з основних питань, яке порушую під час усіх зустрічей із нашими міжнародними партнерами, послами іноземних країн. Коли готуємо питання для обговорення, то моя команда вже жартує, що насамперед просимо "гепарди" (німецька зенітна самохідна артилерійська установка "Гепард" - ред.). Буде їх більше - будуть наші захисники неба ще більше збивати всього, що летить", - розповів Кравченко.

Важливим безпековим аспектом є будівництво укриттів.

"Будуємо укриття. В області їх понад 2 тисячі, переважна частина – майже 1,3 – в закладах освіти. Життя не можна поставити на паузу, так само як і навчання. Тому – безпека на першому місці. До речі, можу точно сказати, що Київщина в школах та садочках має найкраще облаштовані укриття. Більшість – подвійного призначення", – розповів голова КОВА.

Що стосується фортифікацій, то, як наголосив Кравченко, це питання перебуває на постійному контролі Президента України.

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"Облаштування військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд та ліній невибухових загороджень ведемо виключно відповідно до завдання, поставленого військовими, та під їхнім чітким супроводом. Ідеться про весь комплекс – взводні опорні пункти, протитанкові рови, малопомітні перешкоди, захисні споруди", - перелічив Кравченко заходи із зведення фортифікацій, які проводяться на Київщині.

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Він наголосив, що Київська область єдина область, яка одразу запровадила багаторівневий антикорупційний контроль за процесом зведення оборонних спроруд.

"Експертизу кошторисної частини проєктів будівництва, перевірку фінансової звітності й технагляд за всіма будівельними роботами здійснюють фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Паралельно будівельно-технічну експертизу виконаних робіт проводять фахівці КНДІСЕ та Інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Остаточно платимо всім підрядникам лише після отриманих висновків експертів", - пояснив Кравченко.

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Начальник КОВА додав, що звісно зовсім без проблем з підрядниками не буває.

"Недоліки, звичайно, є. Але коли нагадую, що за все доведеться відповідати перед законом, одразу знаходять усі можливості для виправлення. Якість і дотримання термінів – мої постійні вимоги. З перевірками приїжджаю без попереджень. Іноді доводиться "підганяти", додав Руслан Кравченко.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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