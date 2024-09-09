Київщина передала 2 вантажівки MAN для 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців
Київ • УНН
Київська область передала 2 вантажівки MAN для 72 окремої бригади ім. Чорних Запорожців. Раніше було передано 13 міні-екскаваторів та 6 вантажівок MAN для підтримки військових на фронті.
Київщина передала 2 вантажівки MAN для 72 окремої бригади ім. Чорних Запорожців. Про це написав у Facebook начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Днями передали нашим захисникам чергові дві вантажівки. Разом із громадами області не припиняємо пошук можливостей для постійної підтримки тих, завдяки кому маємо змогу жити в незалежній Україні
Начальник КОВА вказав, що бійці 72 бригади виконують завдання на гарячому напрямку фронту і постійно потребують поповнення автівок та техніки.
Нещодавно разом з громадами Вишневого та Броварів ОВА передала нашим захисникам 13 міні-екскаваторів. "Це те, без чого важко облаштовувати оборонні рубежі. До цього 6 вантажівок MAN були передані громадою Білої Церкви", – додав Кравченко
Начальник КОВА подякував військовим за надійний захист та незламність.