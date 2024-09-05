"Гризти" землю з такою технікою набагато легше і швидше: Київщина передала захисникам партію міні-екскаваторів
Київ • УНН
Київщина передала 72-й бригаді ім. Чорних Запорожців 9 міні-екскаваторів для облаштування оборонних позицій. Техніку придбала громада Вишневого, раніше 4 екскаватори надала громада Броварів.
Бригала ім. Чорних Запорожців отримала від Київщини нову партію міні-екскаваторів, які допомагатимуть облаштовувати нові оборонні позиції. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
"Відправили 72 бригаді ім. Чорних Запорожців нову партію міні-екскаваторів. 9 одиниць будівельної техніки допомагатимуть захисникам облаштовувати нові оборонні позиції. Придбати їх допомогла громада Вишневого", - повідомив голова ОВА.
За його словами, без такої спецтехніки військовим важко.
"Як сказав під час передачі боєць 72 бригади: "З такою технікою "гризти" землю набагато легше і швидше". Хлопці викладаються по-максимуму заради Перемоги і ми маємо також максимально їм допомагати. Бо Перемога України – наша спільна справа.
Перед відправкою, за старою традицією, переконався особисто, що все на ходу", - додав Кравченко.
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Голова ОВА зауважив, що це вже друга партія міні-екскаваторів. 4 одиниці до цього передала громада Броварів. Допомагає також відповідальний бізнес – VIDI та Ринок Столичний.
"Постійно виділяємо кошти з обласного бюджету. 72 бригада отримала 32 млн грн на придбання комплексів РЕБ, засобів зв’язку та дронів різного типу. Дякую всім, хто боронить країну! Переможемо російського агресора разом!" - резюмував він.