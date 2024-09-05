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"Гризти" землю з такою технікою набагато легше і швидше: Київщина передала захисникам партію міні-екскаваторів

"Гризти" землю з такою технікою набагато легше і швидше: Київщина передала захисникам партію міні-екскаваторів

Київ • УНН

 • 19248 перегляди

Київщина передала 72-й бригаді ім. Чорних Запорожців 9 міні-екскаваторів для облаштування оборонних позицій. Техніку придбала громада Вишневого, раніше 4 екскаватори надала громада Броварів.

Бригала ім. Чорних Запорожців отримала від Київщини нову партію міні-екскаваторів, які допомагатимуть облаштовувати нові оборонні позиції. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

"Відправили 72 бригаді ім. Чорних Запорожців нову партію міні-екскаваторів. 9 одиниць будівельної техніки допомагатимуть захисникам облаштовувати нові оборонні позиції. Придбати їх допомогла громада Вишневого", - повідомив голова ОВА.

За його словами, без такої спецтехніки військовим важко.

"Як сказав під час передачі боєць 72 бригади: "З такою технікою "гризти" землю набагато легше і швидше". Хлопці викладаються по-максимуму заради Перемоги і ми маємо також максимально їм допомагати. Бо Перемога України – наша спільна справа.

Перед відправкою, за старою традицією, переконався особисто, що все на ходу", - додав Кравченко.

Київщина передала спецпризначенцям ЗСУ розвідувальний комплекс "Мара 2-П" - Кравченко04.09.24, 14:16 • 23743 перегляди

Голова ОВА зауважив, що це вже друга партія міні-екскаваторів. 4 одиниці до цього передала громада Броварів. Допомагає також відповідальний бізнес – VIDI та Ринок Столичний.

"Постійно виділяємо кошти з обласного бюджету. 72 бригада отримала 32 млн грн на придбання комплексів РЕБ, засобів зв’язку та дронів різного типу.  Дякую всім, хто боронить країну! Переможемо російського агресора разом!" - резюмував він.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиївщина

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