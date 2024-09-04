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Київщина передала спецпризначенцям ЗСУ розвідувальний комплекс "Мара 2-П" - Кравченко

Київщина передала спецпризначенцям ЗСУ розвідувальний комплекс "Мара 2-П" - Кравченко

Київ • УНН

 • 23743 перегляди

Київська ОВА передала спецпризначенцям ЗСУ безпілотний розвідувальний комплекс "Мара 2-П". Дрон українського виробництва може працювати до 90 хвилин, навіть за несприятливих погодних умов.

Київщина передала спецпризначенцям ЗСУ безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс Мара 2-П. Про це розповів голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Кожна атака росіян на мирні міста України матиме гідну відповідь. Днями передали нашим спецпризначенцям ЗСУ безпілотний розвідувальний авіаційний комплекс Мара 2-П. Його обирали самі захисники. Бо безпілотник має досить гарні відгуки. Розвиває високу швидкість, здатен перебувати у повітрі до 90 хвилин, може працювати на низьких висотах, навіть за несприятливих погодних умов

- розповів Кравченко. 

За його словами, Мара 2-П – українського виробництва і попит на такий комплекс шалений. На його виготовлення очікували приблизно 6 місяців.

Безпілотник закупив Департамент цивільного захисту Київської ОДА за рахунок виділеної субвенції Сквирською громадою

- додав голова Київської ОВА. 

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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